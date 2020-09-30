مصر الخير تعيد الإبصار لـ 25 ألف مواطن

استطاعت مؤسسة مصر الخير، تسيير ما يزيد عن 545 قافلة طبية منذ عام 2010 وحتي الأن، وقدمت من خلالها ما يزيد عن 520 الف خدمة طبية للمستحقين في مختلف نجوع وقري الجمهورية ، حيث اجري عمليات إعادة البصر لما يزيد عن 25 الف مستحق و70 الف خدمة طبية لطلاب المدارس وغيرهم





ويشارك قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير حاليا في المبادرات الرئاسية للكشف عن الامراض المزمنة مثل الكوليسترول وتقديم العلاج الطبي للمرضي .





وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ، في بيان اليوم أن المؤسسة بدأت في تسيير القوافل الطبية منذ عام 2010 ، حيث كان لها أثر كبير في تحسين مستوي صحة المستحقين بالقري النائية والمناطق المحرومة، التي يتم تنفيذ القوافل الطبية بها ، وساهمت في تغير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم واسترداد قدرتهم علي العمل مما أعطاهم الفرصة للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر، وأعادتهم للحياة بشكل طبيعي .





وأضافت : "قامت القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير بالكشف علي اكثر من 150 الف مستحق منذ عام 2016 حتي عام 2019 وقامت بتقديم خدمات لكافة المستحقين من مختلف الاعمار بداية من الكشف الطبي واعطاء الأدوية الطبية المناسبة لكل مستحق وفقا للتشخيص الطبي .





وأشارت الجوهري، الى أن مؤسسة مصر الخير من المؤسسات الرائدة في خدمات ما بعد القوافل الطبية ، وهى الخدمات الأهم بالنسبة للمواطنين حيث تتمثل في إجراء التحاليل الطبية والأشعة المتخصصة والعمليات الجراحية وخاصة عمليات القرنية والتي اعادت البصر لأكثر من 25 الف مستحق من الفئات الاولي بالرعاية في مختلف محفظات مصر.





وأضافت: " وامتدت أفرع القوافل الطبية حتي تصل الي أبنائنا من ذوي الأحتياجات الخاصة وتأهيلهم للعيش بصورة طبيعية داخل المجتمع من خلال تركيب أطراف صناعية لمن يحتاجها منهم وتقديم كراسي متحركة وسماعات في مختلف مراحلهم العمرية .





وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمصر الخير ان المؤسسة قدمت خدمات طبية لطلاب المدارس ، وخصتهم بعدد من القوفل الطبية قدمت خلالها أكثر من 70 الف خدمة طبية ، وحرصت على إنشاء ملف طبي لكل تلميذ لمتابعة حالته الصحية للتغلب على مشكلة عدم وجود تاريخ مرضي لمعظم المصريين أيضا كان لمؤسسة مصر الخير السبق بإتخاذ الخطوة الأولي للمشاركة المجتمعية في برنامج وطني نحو قري خالية من فيروس سي حيث تم مسح أكثر من 40 الف مستحق وتحقق الشفاء بنسبة 86% واستطاعت القوافل الطبية للمؤسسة .





وأشارت الجوهري ، الى أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تسيير 545 قافلة منذ 2010 قدمت خلالها 526 الف خدمة طبية ، منها ما يزيد عن 44227 عمليات إعادة إبصار و3122 عمليات جراحية كبيرة مختلفة ، ومنها ايضا 130 عمليه لذوي الاحتياجات الخاصة و880 عملية جراحية للاطفال الصغار مادون سن المدرسة ، و250 عملية جراحية لطلاب المدارس كما استطاعت المؤسسة عمل مسح ل 42 الف مستحق للكشف عن فيروس سي وبحمد الله تم شفاء 1780 مستحق تم تقديم العلاج لهم .





كما قدم قطاع الصحة أكثر من 400 ألف خدمة لمستحقي القوافل الطبية منذ عام 2016 وحتي الأن حيث زارت القوافل الطبية الأغلبية الكبري من محافظات الجمهورية حتي شمال سيناء لافتة إلى سعي المؤسسة إلى مزيد من التوسع في تقديم أفضل الخدمات الطبية للفئات المستحقة من خلال التبرعات التى يقدمها مختلف فئات القادرين ومؤسسات المجتمع لمساعدة المرضي المستحقين في النجوع و القري وفي المناطق النائية بجميع أنحاء الجمهورية





وقالت الجوهري انه وفقا للمبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة تخوض المؤسسة حملة للكشف المبكر عن الكولسترول وهذا الحدث لم يسبق تنفيذه من قبل .





وأضافت أنه تم البدأ في تنفيذ القوافل للكشف عن الكوليستيرول بمحافظة أسيوط حيث تم الكشف علي ٢١٢٣ مستحق وتقديم العلاج لعدد ٢٠٧١ مستحق وجاري استكمال الكشف وعمل الفحوصات وتقديم العلاج للمرضي في المحافظتين وفق برنامج زمني خلال سبتمبر الجاري واكتوبر القادم .



