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فن

صور رومانسية.. ريهام حجاج لزوجها: أنت كل ما أملك

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشرت الفنانة ريهام حجاج  صور رومانسية لها برفقة زوجها عضو مجلس الشيوخ، محمد حلاوة- عبر خاصية استوري على إنستجرام- وذلك من عيد ميلادها، الذي أقيم منذ أيام.


وحرصت على توجيه كلمات رومانسية لزوجها ، حيث كتبت ريهام حجاج في تعليقها على الصور: "أنت كل ما أملك".


واحتفلت الفنانة ريهام حجاج،  بعيد ميلادها الـ  34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.


ولدت الفنانة ريهام حجاج وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.


كان أول أعمال الفنانة ريهام حجاج، فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر". 


وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.


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وكانت أسما شريف منير، قد نشرت  مجموعة من الصور ، خلال احتفال الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر في الصور عدد من نجوم الفن، كان من أبرزهم زوج أسما شريف منير الفنان محمود حجازي، والنجمتان عبير صبري ونيللي كريم، والإعلامية بوسي شلبي. 
صور رومانسية.. ريهام حجاج لزوجها: أنت كل ما أملك
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