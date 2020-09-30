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الزراعة: 70 % من عدد الحائزين فى مصر حيازتهم أقل من فدان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:56 م
الزراعة
الزراعة
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البهي عمرو
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالزراعة، موضحًا كل أسبوع هناك لقاء بين  الرئيس ومسئولى الزراعة لمعرفة كل ما يتم فى القطاع الزراعي.

وأضاف نقيب الزراعيين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الدولة حريصة على تطوير القطاع الزراعى و استخدام الري بالتنقيط بدلا من الغمر.

ولفت إلى أن استخدام الري الحديث أصبح ضرورة حتمية وليس أمر من الرفاهية، ما يتم من أساليب حديثة يساهم فى زيادة فى الإنتاج.

وأشار إلى أن الـ 6 ملايين فدان الموجودين فى الوادي و الدلتا، وهناك 2.5 مليون فدان تستخدم الري الحديث، وهناك 70 % من عدد الحائزين فى مصر حيازتهم أقل من فدان، وهذه الفئة تحتاج حزمة من الإجراءات التحفيزية.

ولفت نقيب  الزراعيين، أن لدينا رقعة زراعية مفتتة فى معظم القري المصري، و لابد من وجود خطة لتجميع الرقعة الزراعية المفتتة فى القري المصرية. 
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