طارق شوقي: نُعدّ لاختبارات معيارية لقياس مردود التعليم الجديد على الطلبة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد المدارس اليابانية في مصر.









وقال شوقي، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، لدينا 41 مدرسة يابانية وعدد آخر من المدارس الدولية الحكومية.









، ولا تعتمد على الاختبارات فقط. وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طرق التقييم في النظام التعليمي الجديد، متعددة









وتابع أننا بصدد الإعداد لاختبارات معيارية؛ لقياس مردود التعليم الجديد على الطلبة.









وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل المدارس ملتزمة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كل على حسب ظروفه، مؤكدا أن الذهاب إلى المدرسة جزء هام من عملية التقييم في النظام التعليمي بالمرحلة المقبلة.









وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النظام التعليمي الجديد مرتكز على الطالب والتعلم من خلال البحث والاستكشاف.









وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،:"اليوم بقي فيه كل الاختيارات أمام الطالب وحتى في مجموعات التقوية مبقاش شرط تروح اللي في مدرستك وتروح لأي مدرس".









وأكد أننا نهتم بتطوير المجموعات المدرسية والطالب له حق اختيار المجموعة الأنسب حسب المعلم الذي يريده.









وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا لدينا ألوان وأنظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري.