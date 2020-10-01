AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تقدم 15 مليون دولار لدعم أكثر من 100 ألف شخص من النازحين في اليمن

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
وقعت منظمة الهجرة الدولية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقا لدعم أكثر من 100 ألف شخص من المتضررين من الصراع والضعفاء في مواقع النزوح في اليمن.

وسيوفر الدعم السعودي - وفق ما أوردته قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس - والبالغ قيمته 15 مليون دولار، المأوى والمواد الأساسية وإدارة المخيمات ودعم التعليم للمجتمعات اليمنية الضعيفة، مع تحسين فرص الحصول على التعليم في المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، وفق بيان صادر عن المنظمة الأممية.

وقع اتفاق التعاون المشترك الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وانطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.

ونقل البيان عن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة قوله إن هذا التمويل يأتي في وقت حرج بالنسبة لليمن، حيث يستمر الوضع في الوصول إلى مستويات جديدة في التدهور، وتكافح المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من أجل البقاء.

وأضاف: "في مأرب فقط، تبيِّن التقييمات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 5 آلاف أسرة في حاجة ماسة إلى المأوى والأدوات المنزلية الأساسية وكذلك المساعدات الأساسية الأخرى. علاوة على ذلك، فإن مجتمعات النازحين تواجه قيودًا في الوصول إلى التعليم في المحافظات التي تعاني من محدودية في الموارد والخدمات العامة".

وتابع مدير عام المنظمة: "هذه المساهمة المقدمة من السعودية لدعم استجابة المنظمة الدولية للهجرة، ستساعدنا في الوصول إلى المزيد من الأشخاص الضعفاء في مختلف أنحاء البلاد، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للأسر النازحة. وفي الحين الذي يبذل العالم جهده لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تحتاج دول مثل اليمن إلى المزيد من الدعم أكثر من أي وقت مضى".

وأكد البيان أن شراكة المنظمة الدولية للهجرة مع السعودية ساهمت في تقديم المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص في اليمن، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والمأوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كسوة العيد.. السعودية تدخل الفرحة على أطفال اليمن بهذه الطريقة

اليمن تشيد بمساعدات السعودية لمتضرري السيول

السعودية تدعم اليمن فى مواجهة السيول بحزمة مساعدات بـ لحج والحديدة

أخبار السعودية اليوم: رفع أسعار البنزين.. التحقيق في 218 قضية فساد.. وحزمة مساعدات لـ اليمن فى مواجهة السيول بـ لحج والحديدة

اليمن السعيد راجع.. تقدم فى تنفيذ اتفاق الرياض خلال الأيام المقبلة

يد تبنى وأخرى تكافح الإرهاب.. تعرف على مساعدات السعودية لـ مأرب اليمنية

ترشيحاتنا

قرارات اجتماع مجلس الأهلي الطارئ قبل انعقاده

نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل فايلر وتولي موسيماني تدريب الأهلي

وزير التعليم: نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين

موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. تفاصيل

بعد رحيله عن الأهلي فايلر يتصدر.. ومغردون: ‏قدمت لنا الكثير

محمد عادل يحيي ذكرى الراحل سيد درويش بـ أغنية الحلوة دي ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل

رانيا يوسف وهيفاء وهبي تتنافسان بالأحمر.. أبرز إطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع ..شاهد

بسعر باهظ.. تعرف على تكلفة فستان هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها