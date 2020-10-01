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هاني الناظر: الوضع مطمئن وسنسجل صفر وفيات بفيروس كورونا قريبًا.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن الوضع مطمئن بخصوص جائحة فيروس كورونا فى مصر، .

لافتًا إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، منوهًا أن إجمالى عدد المصابين منذ بداية الوباء نسبة إلى اجمالى عدد شفاء المصابين عالية جدًا.


وأضاف هانى الناظر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الفيروس مازال موجوداً ويسجل حالات ولكننا فى القريب العاجل سنسجل صفر وفيات، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن فيروس كورونا يقل فى الصيف ويزداد نشاطه فى فصل الشتاء، مؤكدًا أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية من الآن ولا ننتظر بدء فصل الشتاء وارتداء الكمامة التى تعد خط الدفاع الاول ضد فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعى.

وأوضح أنه لا يمكن تحديد موعد الموجة الثانية ولكن يجب أن نتوخى حذرنا، مشيرًا إلى أن مصر تشارك فى التجارب الاكلينيكية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، كما ان الصين تستعد بطرح 3 لقاحات وتم تطعيم عشرات المواطنين به.

وأردف أن هناك ألف متطوع فى وزارة الصحة المصرية للمشاركة فى التجارب الإكلينيكة الخاصة بلقاح كورونا، مضيفًا أن مصر تعاقدت مع الجانب الصينى لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا محليًا.

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