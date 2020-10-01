العراق: تحذيرات من موجة ثانية لكورونا المستجد وإعادة فرض حظر التجول الشامل

حذرت خلية الأزمة النيابية التابعة للبرلمان العراقي، من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في العراق قد ترفع الإصابات اليومية إلى 10 آلاف إصابة، ملوحةً بإعادة فرض الحظر الشامل في حال وصلت الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها.





وقال مقرر الخلية جواد الموسوي - وفقا لقناة "السومرية نيوز"، اليوم /الخميس/ - "إنه من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، موجة ثانية من فيروس كورونا، وهو ما يرجح تضاعف أعداد المصابين ما بين 10 - 20 ألف إصابة، وهي أرقام كبيرة".





وأضاف الموسوي، أن الخلية استضافت وزير الصحة والكادر المتقدم في الوزارة لمعرفة ومناقشة استعدادات الوزارة الاستباقية للتصدي للموجة الثانية، مضيفا أنه في حال ازدياد الإصابات، فمن الممكن أن يعاد العمل بحظر التجوال الشامل بالعراق في حال وصلت الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها.



