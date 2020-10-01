AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق: تحذيرات من موجة ثانية لكورونا المستجد وإعادة فرض حظر التجول الشامل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 حذرت خلية الأزمة النيابية التابعة للبرلمان العراقي، من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في العراق قد ترفع الإصابات اليومية إلى 10 آلاف إصابة، ملوحةً بإعادة فرض الحظر الشامل في حال وصلت الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي - وفقا لقناة "السومرية نيوز"، اليوم /الخميس/ - "إنه من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، موجة ثانية من فيروس كورونا، وهو ما يرجح تضاعف أعداد المصابين ما بين 10 - 20 ألف إصابة، وهي أرقام كبيرة".

وأضاف الموسوي، أن الخلية استضافت وزير الصحة والكادر المتقدم في الوزارة لمعرفة ومناقشة استعدادات الوزارة الاستباقية للتصدي للموجة الثانية، مضيفا أنه في حال ازدياد الإصابات، فمن الممكن أن يعاد العمل بحظر التجوال الشامل بالعراق في حال وصلت الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع وزارة الصحة استيعابها.

يذكر أنه يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق 362 ألفا و981 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 292 ألفا و197 إصابة، وعدد حالات الوفاة الكلي 9 آلاف و181 حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة العراقية.
Advertisements

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020

يوسف البلايلي بعيدا عن حسابات الأهلى.. أحمد شوبير: هدف الترسانة ليس مسؤلية ابني

في عيد ميلاد ديانا حداد.. تعرف على عمرها الحقيقي

السعودية تعلن وفاة أحد قادتها العسكريين

تعرف على الضوابط الجديدة للهيئة العامة للاستثمار لتيسير إقامة المستثمرين غير المصريين في مصر

رانيا يوسف وهيفاء وهبي تتنافسان بالأحمر.. أبرز إطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل