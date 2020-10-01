رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية للكتاب

تفقد الدكتور هيثم الحاج علي استعدادت الدورة ال16 لمعرض الاسكندرية الدولي للكتاب، الذي من المقرر افتتاحه مساء اليوم الخميس 1أكتوبر بحضور وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم.





يضم المعرض إصدارات متنوعة منها: "سبع سنوات فى طيبة" للواء سمير فرج، "أبو بكر الصديق والصديق"، "قصور مصر"، "تاريخ العلوم في الحضارات القديمة"، "تحرير العقل"، "عطيل"، "ميراث مصر الاسطورى"، "المجموعات الشعرية" وديع سعادة، "مسرح برنارد شو"، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.





ويفتح المعرض، أبوابه للجمهور يوميا من ١١ صباحا إلى ١٠ مساء، عدا يوم الجمعة، في الواحدة ظهرا.



يشارك في المعرض 95 ناشرا، إلى جانب قطاعات الوزارة، ومكتبة الإسكندرية، مؤسسة دار المعارف، مؤسسة الأهرام، لافتا إلى أن المعرض يقام على مساحة 4200 متر مربع.

وتتخذ الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض، كل الإجراءات الوقائية للجمهور في أثناء دخول المعرض، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، ولا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، وقياس الحرارة، والتعقيم، كما أنه سيتم دخول الزائرين من خلال استلام كارت الزيارة، لتطبيق نسبة حضور الـ50% التي وجه بها مجلس الوزراء.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بـ 1725 عنوانًا، و100 عنوانًا من مكتبة الأسرة، بخلاف المجالات والسلاسل، وستقدم الهيئة تخفيضات على إصدارات الهيئة.

ويشهد المعرض لأول مرة تواجد لوحدة "خدمة المؤلف"، التي أنشاتها هيئة الكتاب، لتكون في خدمة الكتاب، والمبدعين، وتصطحب معرض الإسكندرية، للتسهيل على مبدعين المحافظة الذي يرغبون في إصدار أعمالهم عن الهيئة، وتتسلم الوحدة أصل المؤلفات من الأدباء، ومراجعة وتقييمها، والتواصل مع المؤلف فيما بعد لإخباره بمصير العمل، وخطة سيره حتى خروجه للنور.

