AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة البريكسيت تشتعل من جديد.. الاتحاد الأوروبي يعاقب لندن لتخليها عن أجزاء من الاتفاق

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:03 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعاقب لندن لتخليها عن أجزاء من الاتفاق
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في تفعيل آلية جديدة ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكست؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بدأ رؤساء الاتحاد الاوروبي إجراء قانونيا ضد بريطانيا، اليوم الخميس، بشأن خططها لتمرير تشريع ينتهك أجزاء من اتفاقية البريكسيت الملزمة قانونا التي توصل إليها الجانبان في أواخر العام الماضي.

ستبدأ المفوضية الأوروبية العملية القانونية التي قد تنتهي بإفلاس كبير في محكمة العدل الأوروبية.

وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،  الخبر هذا الصباح، وقالت لوسائل الإعلام: "قررت المفوضية هذا الصباح إرسال خطاب إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة.. وهذه هي الخطوة الأولى في إجراء التعدي".

وأكدت دير لاين أن الخطة البريطانية "هي انتهاك لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب".

وسلط إجراء الاتحاد الأوروبي الضوء على العلاقات المتدهورة مع بريطانيا، التي كانت عضوًا في الكتلة حتى 31 يناير. ويحاول كلا الجانبين صياغة اتفاقية تجارة حرة أولية قبل نهاية العام، لكن الصراع حول مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المثير للجدل أحدث توترا في العلاقات هذا الشهر.

إذا تم اعتماده كما هو، فسيكون في تناقض تام مع بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاقية الانسحاب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل لندن حتى يوم الأربعاء لسحب مشروع القانون ولكن بدلًا من ذلك صوا مشرعو المملكة المتحدة بأغلبية 340 مقابل 256 يوم الثلاثاء لدفع التشريع إلى ما بعد آخر عقبة رئيسية أمام مجلس العموم، ومن المقرر أن تتم مناقشة المشروع خلال الأسابيع القادمة في مجلس اللوردات، حيث من المؤكد أنه سيواجه معارضة قوية لأنه ينتهك القانون الدولي.

وكان النواب البريطانيون قد صادقوا، الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون، ويشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكسيت رغم التحذيرات الأوروبية من إقراره، وذلك في الشوط الأخير من المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.

ودخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الثلاثاء أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدم جدي. 

يقول الاتحاد الأوروبي إنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ، فيجب أن تحترم المعايير التي يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي أن تعيش بها لأن بريطانيا قريبة جدًا من السماح بإضعاف القواعد التي من شأنها أن تسمح بما يسمى "إغراق"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوريس جونسون يضع الموعد النهائي لـ اتفاق التجارة بعد بريكست

الاتحاد الأوروبي يهدد بملاحقة لندن قضائيا.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من الامتثال لـ صفقة بريكست

للتخلص من اللاجئين .. بريطانيا تتجه للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي يحذر: الوقت ينفد لعقد اتفاق مع بريطانيا

الأزمة تتفاقم .. هل تقرر بريطانيا تمزيق اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

ترشيحاتنا

صلاح ضد النني.. موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة والقناة الناقلة

في ذكرى ميلاد أمين الهنيدي.. عراف تنبأ بنهايته المأسوية

أحمد شوبير: طريقة رحيل فايلر عن الأهلي خاطئة وموسيماني إضافة قوية للمارد الأحمر

خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام

أخبار الرياضة.. استقالة مدرب الزمالك.. موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. وفايلر: أنا من قمت بفسخ عقدي

مشهد آدمي القلوب.. شاهد.. أمير الكويت يطلب تقبيل رأس أخيه قبل دفنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب