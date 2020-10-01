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رياضة

موسيماني.. مدرب طوارئ في رحلة استعادة الأهلي للبطولة الإفريقية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:49 م
موسيماني
موسيماني
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مجدي سلامة
لا أحد يستطيع أن ينكر التاريخ الحافل بالبطولات للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع صن داونز وجعله فريقه شرس يهابه الجميع في إفريقيا .

بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للأهلي لمدة موسمين كما أعلن مسؤولي النادي منذ قليل عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي. 
ويستعرض صدى البلد أبرز محطات موسيماني التدريبية:.

المدرب البطل :.
- حصل موسيماني على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 مع فريقه السابق صن داونز على حساب نادي الزمالك الغريم التقليدي للأهلي. 
- مما رجح كافة المدرب في تلك المرحلة الطارئة للنادي الأهلي بعد رحيل مدربه السويسري رينيه فايلر ليقود السفينة من جديد من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 
- حصل على الدوري الجنوب إفريقي 5 مرات وانشأ فريق من العدم لخصم قوي ، كما توج مع نادي صن داونز بالسوبر الإفريقي على حساب مازيمبي

صاحب الجوائز الفردية:

- بيتسو موسيماني حصل على لقب أفضل مدرب في إفريقيا عام 2016 نظرًا لتتويجه بالأميرة السمراء. 
- حصل 4 مرات على لقب مدرب الشهر في الدوري الجنوب إفريقي. 

تصريحات إعلامية خادعة

- طل علينا المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بيتسو موسيماني بتصريحات إعلامية خادعة عندما التقى بنادي الزمالك ببطولة إفريقيا مؤكدًا بأنه صاحب تاريخ قليل بعكس الفريق الأبيض حيث يعطي للمنافس أريحية ويقلب الطاولة عليه في المباراة. 

- لم تكن تلك المرة الأولى التي يفعلها موسيماني بل فعلها كثيرًا مع النادي الأهلي ناديه الجديد واستطاع هزيمته بخماسية في مباراة كارثية للفريق الأحمر والتي لن تتكرر مرة أخرى.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه فريق الوداد المغربي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر على أن يكون لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر. 

وتعلق جماهير القلعة الحمراء العديد من الآمال على المدرب الجديد بيتسو موسيماني نظرًا لخبرته المتمرسة في إفريقيا من أجل حلم الأميرة السمراء.
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