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سيارات

بي إم دبليو تصدر تحفة جديدة للسيارات المكشوفة.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بي إم دبليو
بي إم دبليو
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أماني نوار
قررت عملاق السيارات الألمانية بي إم دبليو اجتذاب أنظار الشباب هذا العام بنموذج سيدان جديد من الفئة الرابعة، وتم تزويد هذه السيارة بتصميم رياضي وهيكلها المزود ببابين، بالإضافة إلى الخطوط البارزة على الهيكل ، والواجهة المزودة بشكل كبير والتصميم الفريد للمصابيح إضافة إلى الفتحات الهوائية على الواجهيتن الأمامية والخلفية، حيث تمنحها هذه العناصر طابع القوة والحداثة.

وبالنسبة لقمرة القيادة فحصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى واجهة القيادة شاشتين كبيرتان، واحدة قبالة السائق والأخرى في المنتصف تعمل باللمس، ويمكن استعمالها لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وتحتوي السيارة على محرك بنزين 184 حصانا، ونموذج آخر بمحرك 258، ونموذج آخر بعزم 374 حصانا، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كلم / ساعة خلال 4.9 ثانية فقط.

يذكر أن تعمل الآن شركة بي إم دبليو الألمانية على تسوية القضية الموجهة إليها بتزييف أرقام مبيعاتها خلال الخمسة أعوام السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي عرضها للمساءلة القانونية من السلطات هناك، ومن المفترض أن تدفع بي إم دبليو 18 مليون دولار لتسوية هذه القضية، وفقا لما نشرته الصحف الأمريكية.

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