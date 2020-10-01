وزير الخارجية لـ تركيا: مصر تستطيع حماية مصالحها .. فيديو

مصر لم تفرط في حبة رمل واحدة من ترابها الوطني ولن تفرط في نقطة مياه واحدة من مياهها الاقليمية، مؤكدا أن "المنطقة الاقتصادية الخالصة لنا". قال سامح شكري وزير الخارجية، تعليقا على تصريحات تركيا المتكررة عن مصر، إن





وأضاف سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري اليوم الخميس، أن مصر تصيغ الاتفاقيات ليس من منظور رضاء طرف ولكنها تصيغ الاتفاقيات وفق الالتزام بالقانون الدولي وبما تفرض القوانين الدولية وقانون البحار وتدخل في علاقات على المستوى الدولي اتساقا بالشرعية الدولية".





واكمل سامح شكري:" يبدو انه هناك اهتمام كبير من قبل بعض المسؤولين في تركيا لـ تكرار إثارة الحديث عن مصر ومصالحها وأرجو ان يثق الجميع بأن مصر واعية لمصالحها وقادرة للدفاع عنها".





وتابع سامح شكري:" يجب على الكل أن يلتفت إلى ذاته ومصالح شعبه ويترك من لديه المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل لصالح دولته".





كما أكد وزير الخارجية أن هناك علاقات قوية تربط مصر مع الجانب المجري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه يفتح مجالات لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجال والتواصل بين الشباب للتعرف على الثقافات والسياسات.





وأردف وزير الخارجية أن الإدارة السياسية تتجه لتوسيع رقعة التعاون والاستثمار والمصالح المشتركة من أجل دعم السياحة لأن العالم يتفهم المرحلة التي نعيش بها بسبب فيروس كورونا وضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية التى تحمى الدول وشعوبها.





وأوضح أن هناك مجالات للتعاون في المنطقة الاقتصادية وتنفيذ المشروع الخاص بتحديث السكة الحديد بالتعاون مع المجر وروسيا، كما تم بحث علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي والتفاهم الذي تظهره المجر ودعمها لمصر في المجالات كافة.