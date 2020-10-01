برفقة عائلته.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد بركات على إنستجرام

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ويُعد محمد بركات أحد نجوم كرة القدم المصرية فى تاريخها، وحقق العديد من الإنجازات، والألقاب رفقة النادى الأهلى والإسماعيلي ومنتخب مصر.









واستطاع بركات أن يصنع لنفسه مكانا ضمن أفضل اللاعبين فى تاريخ مصر، بعدما حقق العديد من النجاحات مع جميع الأندية التى لعب معها ومع المنتخب الوطني.





وعلى صعيد آخر أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يستقر بشكل نهائى على قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر نوفمبر المقبل، وقال فى تصريحات صحفية، إن الجهاز الفنى يعلن قائمة أى معسكر قبل انطلاقه بأيام قليلة وليس قبل شهر ونصف من بداية المعسكر، موضحا أن هذا الوقت هو وقت الاجتهاد ومن حق أى شخص أن يجتهد لكن الجهاز الفنى لم يحسم أسماء اللاعبين المختارين فى القائمة.



