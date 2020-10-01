محافظ أسيوط يلتقى ذوى الهمم ويوجه بدمجهم في المجتمع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ،بعض الاشخاص من ذوى الهمم وذلك بديوان عام المحافظة للاستماع الى طلباتهم وايجاد الحلول العاجلة لها ضمن اجتماعات المحافظ المتعددة مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وطلباتهم بمشاركة القيادات التنفيذية ومسئولى قطاعات الخدمات بالمحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ومحمد بشير رئيس حى غرب.









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فى بداية اللقاء استمع المحافظ الى طلبات بعض الاشخاص من ذوى الهمم والتى تمثلت فى تعميم تركيب رامب اتاحة للاشخاص ذوى الهمم بجميع المصالح الحكومية والقطاعات ومديريات الخدمات تسهيلا عليهم لدخول تلك الاماكن ودمجهم فى جميع الفعاليات والانشطة الثقافية والرياضية بالمحافظة ودراسة مقترحات اقامة نادى لذوى الهمم بالمحافظة وتنظيم سباق وماراثون لذوى الهمم .





وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن تكليف رؤساء المراكز والاحياء بمتابعة تركيب رامب الاتاحة بجميع المنشات الحكومية والخدمية بجميع المراكز والاحياء ودراسة مقترحات انشاء نادى لهم بالمحافظة ليكون متنفسًا للاشخاص ذوى الهمم فضلا عن تكليف مديرية الشباب والرياضة بدمجهم فى كافة الانشطة والفعاليات وتخصيص شباك ومنفذ للاشخاص ذوى الهمم بكافة مديريات الخدمات كما أشار المحافظ الى استمرار عقد لقاءات دورية مع الاشخاص ذوى الهمم للاستماع الى مشكلاتهم وطلباتهم ودمجهم فى كافة القطاعات والفعاليات لافتا الى تكليف مديرية القوى العاملة بتفعيل ومتاعبة تنفيذ تعيين الاشخاص ذوى الهمم ضمن نسبة 5 % بالمصانع والشركات والانشطة التى تتناسب معهم فضلا عن الحاقهم بالدورات التدريبية اللازمة لصقل خبراتهم وقدراتهم للالتحاق بسوق العمل واقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



