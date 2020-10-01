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محافظات

لخفض نسب الحوادث.. ميناء دمياط يناقش منظومة النقل النهرى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:57 م
لخفض نسب الحوادث
لخفض نسب الحوادث ..ميناء دمياط يناقش منظومة النقل النهرى
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زينب الزغبي
عقد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدورى بالعاملين وذلك بعد أن اتخذت الإدارات المختصة كافة الإجراءات الاحترازية.

بدأ الاجتماع باستعراض رئيس مجلس الإدارة آخر المستجدات بالميناء وعلى رأسها النجاح فى تفعيل منظومة النقل النهرى بإعتبارها أحد الوسائط المتعددة المتوفرة بالميناء.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن ذلك وفقًا للرؤية العامة بتعظيم المنقول من البضائع نهريًا وما لذلك من فائدة فى الحفاظ على الطرق البرية وخفض نسب الحوادث.

حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة وعدد من العاملين يمثلوا إدارات الهيئة مع مراعاة التباعد المكانى وتطرق إلى عدة نقاط أهمها نجاح الهيئة فى التطبيق الصارم للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة و التوافق البيئى فى جميع الساحات والمخازن داخل الميناء خاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع البضائع ذات الطبيعة الخاصة وهو الأمر الذى أشاد بها أعضاء لجان التفتيش الذى استقبلهم الميناء مؤخرًا.

أثنى رئيس هيئة ميناء دمياط على النجاحات التى حققتها الهيئة فى العديد من المجالات ومنها تطوير الهيكل الإدارى وتسوية الحالات الوظيفية للمستحقين بعدالة.

وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم والرقى.

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