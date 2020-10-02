الجامعات تلجأ للتعليم الهجين.. خبراء: استمرار التجرية بعد انتهاء أزمة كورونا.. تطوير التكنولوجيا داخل الكليات.. وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى النصف

_ وكيل صيدلة عين شمس : يوضح استمرارية التعليم الهجين بالجامعات

_ عميد هندسة عين شمس : نعمل علي تطوير التكنولوجيا داخل الكلية

_ عميد زراعة عين شمس : تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى النصف





أقر اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس المنعقد بتقنية الفيديوكونفرنس اعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت إختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية.





قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن التعليم الهجين ليس جديدا علي كلية الصيدلة وشهدت الكلية خلال الفترة الماضية تجهيزات كبيرة لاستقبال الطلاب الجدد .





وأضاف خالد أبو شنب لصدى البلد أنه تم تطوير البنية التحتية للكلية من حيث المعامل الخاصة بالامتحانات العملية وتم تدعيم جميع معامل الكمبيوتر بشبكات الانترنت منوها التعليم الهجين أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية





وأشار أبو شنب إلى تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى ثلث السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور.





من جانبه قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة بجامعة عين شمس ان كلية الهندسة من قبل أزمة الكورونا وهي تعمل بنظام اليوم الكامل للطلاب، وذلك لكثرة عدد المواد العملية التي تحتاج إلى وقت أطول بدراستها وتطبيقها، مؤكدا انه سيتم تخفيض عدد الطلاب عن المعدل الطبيعي لاتخاذ كافة الخطوات الاحترازية للمحافظة على صحة الطلاب.





واوضح لـ"صدي البلد"، ان كلية الهندسة لا تستخدم الكتب المطبوعة، وتعتمد علي المراجع الإلكترونية مما لا يجعل الطالب يحتاج الي اي مادة للمناهج، مشيرًا الي قلة نسبة التعليم عن بعد داخل الكلية، وذلك بسبب طبيعة المواد التي تحتاج إلى إشراف من قبل أساتذة المادة داخل الحرم الجامعي.





وأضاف " خليل" ان عدد الطلاب داخل الغرف سيتوقف علي اتساع الغرفة، متوقعا ان يقل عدد الطلاب إلى النصف مع تطبيق خطة الوزارة، موضحا ان كلية الهندسة تعمل جاهدة لتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي والعمل على تطوير التكنولوجيا داخل الكلية.





وفي السياق ذاته قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس انه استعدت الكلية لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع اول ايام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد ايام الحضور بمقر الجامعة .





وأضاف عميد كلية زراعة لصدي البلد أن سوف يتم تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلى ثلاثة أيام فقط وباقي ايام الاسبوع يكوت عن طريق التعليم الأونلاين .









وأكد الدكتور احمد جلال ان الكلية تعتمد على التعليم الهجين منذ بدء ازمة كورونا، عن طريق رفع المحاضرات التي تحتوي علي المقررات التعليمية على المنصات الإلكترونية عبر شبكة الانترنت (فيديو – صور- بوربوينت او ملفات ) ويكون لكل مادة منصة تعليمية خاصة بها مع خلق نوع جديد من التفاعلية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة من خلالها، وتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية الاسبوعية او الشهرية من خلال تلك المنصات.

