أبرزها العنب والبيتزا.. 5 أطعمة محظورة على المصاب بالتهاب المفاصل

أسوأ الأطعمة ل التهاب المفاصل

تجنب تناول هذه المكونات والأطعمة لتخفيف بعض آلام المفاصل.





1. الكربوهيدرات المكررة

الطحين الأبيض والسكريات مقبولة في الاعتدال، لكنها منتشرة في SAD (النظام الغذائي الأمريكي القياسي) . يقول فاين: "قد تساهم الكربوهيدرات المكررة في إنتاج منتجات نهائية متطورة للجليكيشن (AGE) ، والتي ثبت أنها تحفز الالتهاب". تثبت الأبحاث أيضًا أن السكريات البيضاء والدقيق ، مثل تلك الموجودة في العديد من حبوب الإفطار والوجبات الخفيفة المعبأة ، لها تأثير أيضًا على صحة أمعائك ، المعروف أيضًا باسم الميكروبيوم ، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الالتهاب.





2. المشروبات المحلاة بالسكر

وبالمثل ، ارتبطت السكريات عالية المعالجة (وما ينتج عنها من ارتفاع في نسبة السكر في الدم) الموجودة في المشروبات المحلاة بمستويات أعلى من الالتهابات المزمنة. تم العثور على الصودا ، على وجه الخصوص ، لزيادة أعراض التهاب المفاصل لدى النساء. أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن صودا واحدة فقط سعة 12 أونصة يوميًا زادت من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 63٪ .





3. دهون أوميغا 6

إذا أمكن ، قلل من زيوت عباد الشمس والقرطم والذرة وفول الصويا وبذور العنب ، لأنها تحتوي على نسبة أعلى من أوميغا 6 إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية مقارنة بالزيوت الأخرى. يوضح فاين أن الجزيئات التي تسمى إيكوسانويدات ، المشتقة من أحماض أوميغا 6 الدهنية ، من المعروف أنها تزيد من ضغط الدم ، وتحفز الاستجابة المناعية ، وتؤدي إلى تفاقم الالتهاب.





4. اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة بما في ذلك لحم الخنزير المقدد والسجق وبعض اللحوم الباردة على عدد أكبر من تلك الأعمار من تلك الأعمار مقارنة بالخيارات الأقل معالجة مثل اللحم البقري أو الدجاج الذي يتغذى على العشب. بالإضافة إلى أن هذه الأطعمة السيئة لالتهاب المفاصل تميل إلى أن تكون أعلى في الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى احتباس المزيد من الماء ، مما قد يؤدي إلى تورم المفاصل.





5. بيتزا مجمدة