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قناص بجيش مصر في حرب الاستنزاف: قنصت 15 عدوا صهيونيا..فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:37 م
أحمد نوارالفنان التشكيلي
أحمد نوارالفنان التشكيلي والقناص بالجيش المصري
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محمود محسن
قال أحمد نوار الفنان التشكيلي والقناص بالجيش المصري بفترة حرب الاستنزاف إنني تمكنت من قنص أحد جنود العدو عن طريق "ظل الخيش" مؤكدا أنه كان يقف بجواره واستخدمت ظل الجندي وناسبته مع ظل الخيش وتمكنت من إصابته وتلك الطريقة لا يعرفها القناص العادي الذي يعتمد على ظهور الهدف فقط.


وأضاف نوار خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنني استخدمت التلسكوبات والتي ساعدتني على تحديد الأهداف وتحديد أماكن العدو والتي جعلتنى أتأكد من الأهداف التي قمت بها وقمت بقنص أحد الجنود كان موجود أسفل "الخيش".


وتابع الفنان التشكيلي والقناص بالجيش المصري أن العدو استخدم كل مخلفات الموقع مثل الصفائح والبراميل وتفريغها من الجانبين وتغطيتها بشباك ويستغل احدى فتحات البراميل ويقف أحد القناصة خلفها واكتشفت ذلك بسبب الضوء الذي حوله ووجدته أحد الجنود وقمت بقنصه.


وقال نوار إنني تمكنت من قنص 15 من العدو ومسجلين وكان احد الأهداف لجندي كان يستحم على مسافة 350 متر وتمكنت من قنصه وكان بالنسبة لي أصعب هدف.


وأضاف القناص بالجيش المصري انه في هذا المكان سقطت عشرات من قنابل الهاون في المكان الذي كنت به وكنت اسمعها ووجدتها بالقرب مني.
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