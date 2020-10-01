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أخبار العالم

إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:33 م
إيقاف الرحلات الجوية
إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا
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شيماء مصطفى
جددت سلطة الطيران المدني التركية، الخميس، تعليق الرحلات الجوية إلى العراق.

وحسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية، قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقية جهاد ديوان في بيان اليوم الخميس، إن"سلطة الطيران المدني التركية أبلغت سلطة الطيران العراقية بايقاف الرحلات الجوية نتيجة الموقف الوبائي في تركيا".

وأضافت أن الايقاف يبدأ من السبت المقبل وحتى إشعار آخر.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين.

وتسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو الماضي، بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.
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