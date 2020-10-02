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منوعات

بسبب تهوره.. شاب ينشئ صفحة على فيس بوك لدفع مصروفات المستشفى .. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قرر شاب تركي السفر إلى احد الجبال في تركي لقضاء عطلته الاسبوعية بيرفقة خطيبته للاستمتاع بيوم رومانسي في اعالي لجبال بعيدا عن الزحام . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشاب تعرض للسقوط من أعلى جبل يرتفع عن الأرض 10 أمتار ، فأصيب بجروح بالغة في وجهه و نقل إلى  المستشفى بعدها سريعا . 

أصيب الشاب بجروح عميقة في جسده ، بالإضافة إلى إصابته ب 40 غرزة في وجهه نتيجة سقوطه من إرتفاع كبير عن الأرض و مكث في المستشفى حتى انتهت كل الأموال التي بحوزته هو و خطيبته . 

اضطر الشاب أن ينشئ صفحة على فيس بوك لجمع تبرعات لدفع حساب المستشفى الذي تخطى كل المال الذي يمتلكه هو خطيبته و أصدقائه فإتجه لجمع التبرعات بعد تهديد المستشفى له بالطرد . 

جدير بالذكر أن الشاب قال انه ندم على ما قام به من قفزه اعتبرها " جنون" ، لكي يبهر خطيبته . 


بسبب تهوره.. شاب ينشئ صفحة على فيس بوك لدفع مصروفات المستشفى .. صور
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