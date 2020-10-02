بسبب تهوره.. شاب ينشئ صفحة على فيس بوك لدفع مصروفات المستشفى .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشاب تعرض للسقوط من أعلى جبل يرتفع عن الأرض 10 أمتار ، فأصيب بجروح بالغة في وجهه و نقل إلى المستشفى بعدها سريعا .





أصيب الشاب بجروح عميقة في جسده ، بالإضافة إلى إصابته ب 40 غرزة في وجهه نتيجة سقوطه من إرتفاع كبير عن الأرض و مكث في المستشفى حتى انتهت كل الأموال التي بحوزته هو و خطيبته .





اضطر الشاب أن ينشئ صفحة على فيس بوك لجمع تبرعات لدفع حساب المستشفى الذي تخطى كل المال الذي يمتلكه هو خطيبته و أصدقائه فإتجه لجمع التبرعات بعد تهديد المستشفى له بالطرد .





جدير بالذكر أن الشاب قال انه ندم على ما قام به من قفزه اعتبرها " جنون" ، لكي يبهر خطيبته .









قرر شاب تركي السفر إلى احد الجبال في تركي لقضاء عطلته الاسبوعية بيرفقة خطيبته للاستمتاع بيوم رومانسي في اعالي لجبال بعيدا عن الزحام .