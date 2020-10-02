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منوعات

حب حتى الموت .. طعنت زوجها 9 طعنات وآخر كلماته لها "أحبك"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قتلت تونيا كرابتري البالغة من العمر  ، 29 عامًا ،زوجها  كريج مورس ، 33 عامًا ، بسكين طوله 9 سم أثناء صراع في شقتها في بريطانيا ، و طعنته في قلبه حتى الموت . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن سيدة قامت بطعن زوجها ب سكي كولها 9 سم ، 9 طعنات متتالية و في النهاية قالرت له أسفة و لكن لا اتحمل الحياة بقربك يا حبيبي . 

تونيا كرابتري ، 29 عامًا ، قتلت كريج مورس ، 33 عامًا ، خلال شجار عنيف داخل منزلهما في بريطانيا ، و يبدو أن كلا من الرجل و المرأه كانا مخموران وفقا لم ورد في تحقيقات الشرطة .

قامت تونيا بسحب سكين طولها 9 سم ، و هاجمت زوجها ، فلم ستخيل أنها تنوي قتله ، بل كان يعتقد أنها مزحة لإنهاء الشجار ، و طعنته في قلبه ، و آخر كلماته لها قبل أن يافظ انفاسه الأخيرة " احبك " . 
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