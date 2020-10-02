هيونداي تتفوق على تويوتا وتتصدر مبيعات السوق المصرية

استطاعت هيونداي أن تتصدر مبيعات السيارات الملاكي في مصر منذ يناير 2020 وذلم وفقا لتقرير الاميك حيث ، باعت هيونداي مايقرب من 10 آلاف سيارة تقريبا في تلك الفترة بحصة تقترب من 11 % .
ونجحت عملاق السيارات الكورية في تجاوز مبيعات تويوتا بعدما تصدرت تويوتا المبيعات للسيارات الملاكي لفترة من الوقت ، وذلل في ظل الغاء الجمارك على طرازات كورولا وهاي أيس .
سنجد أن مبيعات الملاكي في مصر قد ارتفعت في الفترة مابين يناير إلى أغسطس 2020 بنسبة 23 % ، حيث وصلت إلى مايقرب 90 ألف سيارة في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي وجاءت المبيعات على النحو التالي .
هيونداي 10 آلاف سيارة ، تويوتا 9900 سيارة ،نيسان 9500 سيارة ،رينو 8600 سيارة ،فيات 7300 سيارة
MG 7100 سيارة ، ىشيفروليه 5700 سيارة ،كيا 5600 سيارة ، شيري 4923 سيارة.
يذكر أن أعلنت هيونداي في مصر عن زيادة أسعار طرازات النترا CN7 الجديدة موديل 2021 ، التي قدمتها الشركة مؤخرا ،وجاءت الزيادة الأولي في سعر السيارة ليتراوج بين الف أو ألفي جنيه تشمل كل فئاتها المتاحة للبيع في مصر .
سنجد ان الزيادة أول فئة بسعر 316 بدلا من 315 ألف جينه ، أما ثاني فئة بسعر 326 ألف جنيه بدلا من 325 ألف جنيه ، الفئة الثالثة بسعر 336 ألف جنيه بدلًا من 335 ألف جنيه.
ونجحت عملاق السيارات الكورية في تجاوز مبيعات تويوتا بعدما تصدرت تويوتا المبيعات للسيارات الملاكي لفترة من الوقت ، وذلل في ظل الغاء الجمارك على طرازات كورولا وهاي أيس .
سنجد أن مبيعات الملاكي في مصر قد ارتفعت في الفترة مابين يناير إلى أغسطس 2020 بنسبة 23 % ، حيث وصلت إلى مايقرب 90 ألف سيارة في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي وجاءت المبيعات على النحو التالي .
هيونداي 10 آلاف سيارة ، تويوتا 9900 سيارة ،نيسان 9500 سيارة ،رينو 8600 سيارة ،فيات 7300 سيارة
MG 7100 سيارة ، ىشيفروليه 5700 سيارة ،كيا 5600 سيارة ، شيري 4923 سيارة.
يذكر أن أعلنت هيونداي في مصر عن زيادة أسعار طرازات النترا CN7 الجديدة موديل 2021 ، التي قدمتها الشركة مؤخرا ،وجاءت الزيادة الأولي في سعر السيارة ليتراوج بين الف أو ألفي جنيه تشمل كل فئاتها المتاحة للبيع في مصر .
سنجد ان الزيادة أول فئة بسعر 316 بدلا من 315 ألف جينه ، أما ثاني فئة بسعر 326 ألف جنيه بدلا من 325 ألف جنيه ، الفئة الثالثة بسعر 336 ألف جنيه بدلًا من 335 ألف جنيه.