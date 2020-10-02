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سيارات

هيونداي تتفوق على تويوتا وتتصدر مبيعات السوق المصرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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أماني نوار
استطاعت هيونداي أن تتصدر مبيعات السيارات الملاكي في مصر  منذ يناير 2020 وذلم وفقا لتقرير الاميك حيث ، باعت هيونداي مايقرب من 10 آلاف سيارة تقريبا في تلك الفترة بحصة تقترب من 11 % .

ونجحت عملاق السيارات الكورية في تجاوز مبيعات تويوتا بعدما تصدرت تويوتا المبيعات للسيارات الملاكي لفترة من الوقت ، وذلل في ظل الغاء الجمارك على طرازات كورولا وهاي أيس .

سنجد أن مبيعات الملاكي في مصر قد ارتفعت في الفترة مابين يناير إلى أغسطس 2020 بنسبة 23 % ، حيث وصلت إلى مايقرب 90 ألف سيارة في هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي وجاءت المبيعات على النحو التالي .

هيونداي 10 آلاف سيارة  ، تويوتا 9900 سيارة ،نيسان 9500 سيارة ،رينو 8600 سيارة ،فيات 7300 سيارة
MG 7100 سيارة ، ىشيفروليه 5700 سيارة ،كيا 5600 سيارة ، شيري 4923 سيارة.

 يذكر أن أعلنت هيونداي في مصر عن زيادة أسعار طرازات النترا  CN7  الجديدة موديل 2021 ، التي قدمتها الشركة مؤخرا ،وجاءت الزيادة الأولي في سعر السيارة ليتراوج بين الف أو ألفي جنيه تشمل كل فئاتها المتاحة للبيع في مصر .

سنجد ان الزيادة أول فئة بسعر 316 بدلا من 315 ألف جينه ، أما ثاني فئة بسعر 326 ألف جنيه بدلا من 325 ألف جنيه ، الفئة الثالثة بسعر 336 ألف جنيه بدلًا من 335 ألف جنيه.

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