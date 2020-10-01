هيونداي تكشف عن أقوى سيارتها السريعة على الطريق.. فيديو

نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لسيارة جديدة طورتها شركة هيونداي لتكون واحدة من بين أقوى السيارات متوسطة الحجم.





وفي الفيديو المنشور نلاحظ أن السيارة الجديدة صُممت لتكون سريعة، كما زُودت بصدمات، وحروف بارزة فوق العجلات، إضافةً إلى جنح هوائي كبير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.





وتتميز هذه السيارة بشبك أمامي كبير أمام غطاء المبرد مزين بشعار "N"، الذي يمثل العلامة التجارية التابعة لهيونداي والمتخصصة بتطوير السيارات القوية.





كما تحتوي السيارة على محركات قوية يمكن لهذه السيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم /ساعة في غضون 3 ثوان فقط ، والتسارع من 0 إلى 200 كلم/س في 8.9 ثانية .









الجدير بالذكر أن هيونداي في العامين الأخيرين تعمل بشكل ملحوظ على تطوير العديد من نماذج السيارات الكهربائية وسيارات السباق الصغيرة ، حيث منذ أن تم تسريب المواقع صورا لقمرة سيارة كهربائية تعمل عليها لتطلقها تحت اسم Ioniq.





يذكر أن كشفت شركة هيونداي عملاق السيارات الكورية، عن طراز سوناتا NLine لعام 2021 بينما لم تكشف أي تفاصيل عن السيارة أو عن مواصفاتها.