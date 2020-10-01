AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هيونداي تكشف عن أقوى سيارتها السريعة على الطريق.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
هيونداي
هيونداي
Advertisements
أماني نوار
نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لسيارة جديدة طورتها شركة هيونداي لتكون واحدة من بين أقوى السيارات متوسطة الحجم.

وفي الفيديو المنشور نلاحظ أن السيارة الجديدة صُممت لتكون سريعة، كما زُودت بصدمات، وحروف بارزة فوق العجلات، إضافةً إلى جنح هوائي كبير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

وتتميز هذه السيارة بشبك أمامي كبير أمام غطاء المبرد مزين بشعار "N"، الذي يمثل العلامة التجارية التابعة لهيونداي والمتخصصة بتطوير السيارات القوية.

كما تحتوي السيارة على محركات قوية يمكن لهذه السيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم /ساعة في غضون 3 ثوان فقط ، والتسارع من 0 إلى 200 كلم/س في 8.9 ثانية .


الجدير بالذكر أن هيونداي في العامين الأخيرين تعمل بشكل ملحوظ على تطوير العديد من نماذج السيارات الكهربائية وسيارات السباق الصغيرة ، حيث منذ أن تم تسريب المواقع صورا لقمرة سيارة كهربائية تعمل عليها لتطلقها تحت اسم Ioniq.

يذكر أن كشفت شركة هيونداي عملاق السيارات الكورية، عن طراز سوناتا  NLine لعام 2021 بينما لم تكشف أي تفاصيل عن السيارة أو عن مواصفاتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحديثات جديدة على هيونداي سوناتا 2021

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

اسعار ومواصفات هيونداي hyundai اليوم في مصر .. صور

أغنية جديدة من هيونداى بمناسبة سيارة أيونيك الجديدة

قائمة بأسعار السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

هيونداي تزيح الستار عن سوناتا 2021 N line

ترشيحاتنا

هيونداي تكشف عن أقوى سيارتها السريعة على الطريق.. فيديو

15 فائدة لـ قرع عسل

تعرف على فوائد البصل المسلوق

شوبير: فايلر يغادر القاهرة عقب مباراة الأهلي والترسانة مباشرة

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

الصحة: تسجيل 119 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة