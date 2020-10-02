AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام -كيرلس صلاح
استعد المواطنون فى حشد كبير على المنصة بمدينة نصر متوافدين للإحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم .

وظهر فى الإستعداد للفعاليات المصريين وهم رافعين علم مصر وصور للرئيس السيسى،حيث إصطف أبناء الشعب المصري  صفًا واحدًا خلف  الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدولة المصرية، ومساندة وتأييد الرئيس السيسى.

ودعا المشاركون فى الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المسلحة لحماية أمنه ومقدراته وتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة 30 يونيو الداعم للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة للبلاد.

حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور
حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور
حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور
حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور
حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور
حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور
حشد أمام المنصة فى احتفالية ذكري نصر أكتوبر العظيم .. صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

«مصر الحديثة» يدعو المصريين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في ميادين مصر

حزب الوفد يدعو المصريين للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر غدًا

المصريين الأحرار يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالميادين

في ذكرى أكتوبر.. حزب "المصريين": الاصطفاف خلف الدولة واجب وطني

حزب الوفد يدعو المصريين للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

ذكرى العزة والكرامة وعودة الروح .. أحزاب تدعو الشعب المصري للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر بالميادين غدًا.. وتؤكد: نجدد العهد والتفويض لقائد مصر الرئيس السيسي من أجل استمرار مسيرة البناء والتطوير

ترشيحاتنا

قرار إماراتي عاجل بشأن المسافرين من أبوظبي

صحفي إنجليزي: صلاح بدأ الموسم بشكل مذهل.. ولا يوجد مبرر لرحيله عن ليفربول

أمير الكويت يقود سيارته بنفسه بدون موكب أو حراسة.. فيديو

شاهد| لحظة وصول موسيماني إلى الأهلي لقيادة الفريق الأول

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-10-2020

وزير الأوقاف: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل