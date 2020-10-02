AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نهاية مأساوية.. بريطانية تطعن رجل أعمال في وسط تجمع عائلي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:47 م
بريطانية تطعن رجل
بريطانية تطعن رجل أعمال في وسط تجمع عائلي
Advertisements
يارا زكريا
طعنت البريطانية كيلي جراي رجل أعمال يدعى ديفيد جافين، 23 عامًا، في صدره بعد أن ضرب شقيقها في شجار عندما تحدث إلى أقاربها  بأنه حاول سرقته في مدينة روتشديل بمانشستر الكبرى بإنجلترا.

ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية هربت جراي البالغة من العمر 32 عامًا من مكان الحادث بعد تركت جافين يصرخ قائلًا: "لقد طعني!" ليقع بعدها على الأرض، ويموت على الفور.

ثم استقلت كيلي مركب من هوليهيد في شمال ويلز إلى دبلن عاصمة أيرلندا حاملة اسم مستعار مع تسعة من أقاربها في محاولة للهروب السجن، لكن الشرطة تعقبتها وفي النهاية اعترفت بالقتل غير العمد.

 وبعد اكتشاف إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة وإعاقات التعلم حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما أنجبت بريدجيت، زوجة جافين الحامل، ابنتهما الثانية، ماري، بعد ثلاثة أسابيع فقط من المأساة، واستمعت المحكمة إلى أقارب جافين كان يدير أعماله التجارية الخاصة وكان بطلًا سابقًا في الملاكمة وصفه أقاربه بأنه "أب شغوف" و "شاب مجتهد".


ذهب جافين لزيارة بيت جراي بعد أن اكتشف أن أحد أفراد عائلتها حاول اقتحام منزله، وتسببت محاولة الاقتحام في أضرار بقيمة 25 جنيهًا إسترلينيًا.

سمع جافين من أحد الجيران أن رجلًا في سيارة فورد فوكس بورجوندي توقف بجانب الشاحنة واستخدم نوعًا من المطرقة لتحطيم النافذة الجانبية، ثم قيل له إن السيارة مرتبطة بعائلة جراي.

قال نيك جونسون، المدعي العام: «سمع أن السيارة مرتبطة بعائلة جراي وسأل صديقًا عما إذا كان سيذهب معه إلى المكان الذي يعتقد أن السيارة فيه والحصول على صورة لها، لأنه يريد أن تدفع عائلة جراي ثمن الضرر، كما كان قلقًا من استمرار عودتهم للسرقة ما لم تتم مواجهتهم».

ومع وصول ديفيد وأصدقائه تم الاتصال بجراي وأقارب آخرين كانوا يعيشون في الجوار عبر الهاتف وحثوا على الإسراع  للتخلص من الضحية وأصدقائه، حيث ظهر أحد أفراد العائلة المسافرة بفأس ومنجل، لكن تم طرده قبل أن يتحدى جيمس جراي جافين ليقتله.

لكن جراي بدأت في التلويح بسكينها وضربت جرافين رأسه في وجهه وطعنه على جانبه الأيسر، بالقرب من كتفه، وعموديًا إلى صدره، ثم سحبت السكين من جسده بينما يصرخ ديفيد. 

أسرع المسعفون إلى مكان الحادث ووجدوا السيد جافين يلهث لالتقاط أنفاسه الأخيرة في مستشفى رويال أولدهام بعد أن أظهرت الفحوص أن السكين قطعت شريانًا رئويًا.


نهاية مأساوية.. بريطانية تطعن رجل أعمال في وسط تجمع عائلي
نهاية مأساوية.. بريطانية تطعن رجل أعمال في وسط تجمع عائلي
نهاية مأساوية.. بريطانية تطعن رجل أعمال في وسط تجمع عائلي
Advertisements

موضوعات متعلقة

عائلة لبنانية تنقذ فتاتين مصريتين من تفجيرات بيروت.. فيديو

إطلاق نار واشتباكات وحريق متعمد.. أحداث ساخنة في الليلة الثالثة لاحتجاجات ويسونكسن | فيديو

تركيا تجمد أموال ملياردير أذربيجاني سهل صفقات سرية بملايين الدولارات لـ أردوغان وعائلته

ترشيحاتنا

موسيماني يصل إلى الأهلي قبل قيادة مران فريق الكرة

قرار إماراتي عاجل بشأن المسافرين من أبوظبي

ياريت تخليك في حالك.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

ننشر أبرز بنود تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

مصدر باتحاد الكرة: معاقبة فرجاني ساسي وفقا للمادة ٢٢ في لائحة الانضباط

الكهرباء: مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن

شاهد | محمود الخطيب يستقبل موسيماني في الأهلي

بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل