نهاية مأساوية.. بريطانية تطعن رجل أعمال في وسط تجمع عائلي

طعنت البريطانية كيلي جراي رجل أعمال يدعى ديفيد جافين، 23 عامًا، في صدره بعد أن ضرب شقيقها في شجار عندما تحدث إلى أقاربها بأنه حاول سرقته في مدينة روتشديل بمانشستر الكبرى بإنجلترا.





ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية هربت جراي البالغة من العمر 32 عامًا من مكان الحادث بعد تركت جافين يصرخ قائلًا: "لقد طعني!" ليقع بعدها على الأرض، ويموت على الفور.





ثم استقلت كيلي مركب من هوليهيد في شمال ويلز إلى دبلن عاصمة أيرلندا حاملة اسم مستعار مع تسعة من أقاربها في محاولة للهروب السجن، لكن الشرطة تعقبتها وفي النهاية اعترفت بالقتل غير العمد.





وبعد اكتشاف إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة وإعاقات التعلم حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما أنجبت بريدجيت، زوجة جافين الحامل، ابنتهما الثانية، ماري، بعد ثلاثة أسابيع فقط من المأساة، و استمعت المحكمة إلى أقارب جافين كان يدير أعماله التجارية الخاصة وكان بطلًا سابقًا في الملاكمة وصفه أقاربه بأنه "أب شغوف" و "شاب مجتهد".









تسببت محاولة الاقتحام في أضرار بقيمة 25 جنيهًا إسترلينيًا. ذهب جافين لزيارة بيت جراي بعد أن اكتشف أن أحد أفراد عائلتها حاول اقتحام منزله، و





ثم قيل له إن السيارة مرتبطة بعائلة جراي. سمع جافين من أحد الجيران أن رجلًا في سيارة فورد فوكس بورجوندي توقف بجانب الشاحنة واستخدم نوعًا من المطرقة لتحطيم النافذة الجانبية،





أن تدفع عائلة جراي ثمن الضرر، كما كان قلقًا من استمرار عودتهم للسرقة ما لم تتم مواجهتهم». قال نيك جونسون ، المدعي العام: «سمع أن السيارة مرتبطة بعائلة جراي وسأل صديقًا عما إذا كان سيذهب معه إلى المكان الذي يعتقد أن السيارة فيه والحصول على صورة لها، لأنه يريد





ومع وصول ديفيد وأصدقائه تم الاتصال بجراي وأقارب آخرين كانوا يعيشون في الجوار عبر الهاتف وحثوا على الإسراع للتخلص من الضحية وأصدقائه، حيث ظهر أحد أفراد العائلة المسافرة بفأس ومنجل، لكن تم طرده قبل أن يتحدى جيمس جراي جافين ليقتله.





لكن جراي بدأت في التلويح بسكينها وضربت جرافين رأسه في وجهه وطعنه على جانبه الأيسر، بالقرب من كتفه، وعموديًا إلى صدره، ثم سحبت السكين من جسده بينما يصرخ ديفيد.





أسرع المسعفون إلى مكان الحادث ووجدوا السيد جافين يلهث لالتقاط أنفاسه الأخيرة في مستشفى رويال أولدهام بعد أن أظهرت الفحوص أن السكين قطعت شريانًا رئويًا.







