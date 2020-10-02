محافظ المنيا: استقبال 100 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 104 آلاف طلب تصالح و 608 على مخالفات البناء.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الاعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.
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كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.
وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية ، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات.
وأشار إلى أن 30 أكتوبر آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مؤكدًا علي المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التي وضعتها الدولة لتقنين أوضاعهم.