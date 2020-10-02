محافظ المنيا: استقبال 100 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا ، عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 104 آلاف طلب تصالح و 608 على مخالفات البناء.





وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الاعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.





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كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.





وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية ، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات.



