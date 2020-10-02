بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر

توافد المواطنون في حشد كبير بمدينة ناصر، أمام مقر الجامعة القديمة بمحافظة سوهاج، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.





جاءت الأجواء الاحتفالية على الانغام الوطنية المُحركة للمشاعر نحو الوطن، ووسط هتافات من أبناء المحافظة، معربين بذلكك عن مدى حبهم لوطنهم.



