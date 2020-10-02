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محافظات

بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:15 م
توافد المواطنين بسوهاج
توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
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أنغام الجنايني
توافد المواطنون في حشد كبير بمدينة ناصر، أمام مقر الجامعة القديمة بمحافظة سوهاج، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

جاءت الأجواء الاحتفالية على الانغام الوطنية المُحركة للمشاعر نحو الوطن، ووسط هتافات من أبناء المحافظة،  معربين بذلكك   عن مدى حبهم لوطنهم. 


وحمل جزء من المشاركين في الاحتفالية، لافتة تُجذب الأنظار، مكتوبا عليها : فلاحين وعاملين سوهاج يدعمون الرئيس السيسي.

ويدعو المُشاركون في الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمُشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المُسلحة لحماية أمنه ومقدراته.
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
بصور الرئيس وأعلام مصر.. توافد المواطنين بسوهاج للاحتفال بنصر أكتوبر
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