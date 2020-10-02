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محافظات

بالبدلة العسكرية.. أصغر طفل محتفل بانتصارات أكتوبر في الشرقية: بحب السيسي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:54 م
أصغر طفل محتفل بإنتصارات
أصغر طفل محتفل بإنتصارات أكتوبر بالشرقية
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محمد الطحاوي

حرص  المئات من أبناء محافظة الشرقية ،علي المشاركة في إحتفالات المحافظة بإنتصارت اكتوبر ودعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك عبر المنصة المقامة أمام قصر ثقافة مدينة الزقازيق .

 

وشهدت الإحتفالية حضور حاشد من أبناء المحافظة وحشد كبير من الرجال والسيدات والشباب وسط فرحه عارمة من جانب الحضور.

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كما شهدت الإحتفالية حرص أحد الأطفال علي المشاركة مرتديا البدلة العسكرية مؤكدا انه محبا للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيس المصري .

 

فيما إنطلقت الاغاني الوطنية والزغاريد إحتفلا بإنتصارات أكتوبر المجيد وسط ترديد عبارات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحيا مصر وبنحبك يا سيسي وطظ في الإخوان.

 

 

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام قصر الثقافة بمدينة الزقازيق احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.



وتحتفل مصر بالذكرى 47 لانتصار الجيش المصرى العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذى أعطت فيها قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وادارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.



وقدم أبناء مصر البواسل خلال الحرب، أرواحهم ودماءهم فداءًا للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث

 

بالبدلة العسكرية.. أصغر طفل محتفل بانتصارات أكتوبر في الشرقية: بحب السيسي
بالبدلة العسكرية.. أصغر طفل محتفل بانتصارات أكتوبر في الشرقية: بحب السيسي
بالبدلة العسكرية.. أصغر طفل محتفل بانتصارات أكتوبر في الشرقية: بحب السيسي
بالبدلة العسكرية.. أصغر طفل محتفل بانتصارات أكتوبر في الشرقية: بحب السيسي
بالبدلة العسكرية.. أصغر طفل محتفل بانتصارات أكتوبر في الشرقية: بحب السيسي
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