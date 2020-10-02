بدانتيل مكشوف.. لبلبة تبرز أنوثتها في فرح شقيق إلهام شاهين

نشرت الإعلامية بوسي شلبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة الفنانة لبلبة من فرح شقيق إلهام شاهين.
وأثارت الفنانة لبلبة الجدل من خلال ظهورها من حفل زفاف شقيق إلهام شاهين
بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الأكتاف والصدر.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.
وتتميز لبلبة دائما تهتم بمظهرها وأناقتها، فكل إطلالتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها وأناقتها.
وبدأ حفل زفاف الفنان أمير شاهين
، على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.
وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر.