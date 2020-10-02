بدانتيل مكشوف.. لبلبة تبرز أنوثتها في فرح شقيق إلهام شاهين

نشرت الإعلامية بوسي شلبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة الفنانة لبلبة

من فرح شقيق

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إ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الأكتاف والصدر. وأثارت الفنانة لبلبة الجدل من خلال ظهورها من حفل زفاف شقيق لهام شاهين بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الأكتاف والصدر.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.





وتتميز لبلبة دائما تهتم بمظهرها وأناقتها، فكل إطلالتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها وأناقتها.



