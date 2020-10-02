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أخبار البلد

رئيس الوزراء يحضر مراسم توقيع اتفاق السلام في جوبا.. غدا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:02 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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محمود مطاوع
يشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا، في توقيع مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي، بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، بين حكومة السودان والجبهة الثورية والتي تضم حركات الكفاح المسلح السودانية.

وكان عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، ضيو مطوك، قد قال "إن توقيت التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، تم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان".

وأضاف ضيو مطوك قوله "إن جلسات بين الطرفين ناقشت ملف السلطة في مسار دارفور، فيما ناقش مسار شرق السودان بعض القضايا التي كان توقف العمل فيها.
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