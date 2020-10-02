AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مبتهجة وتحتضن شقيقها.. رد فعل إلهام شاهين في فرح أمير

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:21 م
حفل زفاف أمير شاهين
حفل زفاف أمير شاهين
Advertisements
سعيد فراج
ظهرت الفنانة إلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، المقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر بأحد الفنادق في وسط القاهرة، وغلبت عليها تعبيرات الفرح والابتهاج بهذه المناسبة، لتحتضن شقيقها بعد إتمام عقد قرانه وقبيل بدء أولى فقرات الحفل. 


وبدأ منذ قليل حفل زفاف أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.


وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر. 


ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، الذي يقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر. 

وظهر في أحد الفيديوهات، اللحظات الأولى من بداية الحفل، بدخول العروس منة جاب الله مرتدية فستان زفاف أنيقا، واصطحبها العريس أمير شاهين، لكتب الكتاب، وسط تعالي الزغاريد. 

واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني. 

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير، حبيبة أمير شاهين السابقة، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان. 

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة. 
مبتهجة وتحتضن شقيقها.. رد فعل إلهام شاهين في فرح أمير
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

فيديو.. تجهيزات حفل زفاف أمير شاهين

بوسي شلبي تكشف عن الصور الأولى من حفل زفاف أمير شاهين

لحظة عقد قران أمير شاهين.. فيديو

نجوم الفن يحتفلون بـ أمير شاهين في حفل زفافه | شاهد

محمد منير ومنة شلبي وهالة صدقي وبوسي في حفل زفاف أمير شاهين

ترشيحاتنا

الخرطوم: جاهزون لتوقيع اتفاق السلام.. ورفع السودان من قائمة الإرهاب يقترب

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

5 وجهات محتملة لـ رينيه فايلر بعد الرحيل عن النادي الأهلي

إثيوبيا تعلن تطوير قواتها الجوية واستعدادها لحماية سد النهضة

والد المحامى طارق جميل يعتذر على الهواء: نجلي لم يقصد الإساءة للدولة

بفستان مشجر| يسرا بإطلالة تبرز أنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدانتيل مكشوف.. لبلبة تبرز أنوثتها في فرح شقيق إلهام شاهين

ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات من اللوز خلال اليوم

أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور