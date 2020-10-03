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أخبار العالم

ترامب ينشر خطابًا مصورًا على تويتر بعد إصابته بكورونا.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
نشر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، خطابًا مصورًا شكر فيه جميع الذين دعموه بعد إصابته بكورونا.

وقال ترامب في الفيديو: "أشكر الجميع على دعمكم القوي، سينقلوني إلى مستشفى والتر ريد العسكري". 

وأضاف: "أنا بصحة جيدة، والسيدة الأولى أيضًا بصحة جيدة".

ومنذ قليل، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.
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