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باللون الفضي.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
هاجر هانئ
شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة الفنانة دينا الشربيني وعمرو دياب خلال حضور حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين.

ولفتت دينا الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة باللون الفضي اللامع الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت دينا الشربيني حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي أيضا، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا الشربيني على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير مبالغ فيها.

واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مساء أمس بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن و المشاهير والتي كان أبرزهما الفنان محمد منير وهاني رمزي و زوجته و هالة صدقي وعمرو دياب و ليلي علوي و لبلبة ووفاء عامر و رانيا يوسف هاني شاكر و زوجته و غيرهم من النجوم.

وكان أخر أعمال دينا الشربيني الدرامية مسلسل ""لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وشاركها البطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.


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