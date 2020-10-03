الأرصاد: أمطار خفيفة على سواحل البلاد غدا..ورياح محملة بالأتربة في الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويكون الطقس ما بين المائل للحرارة والمعتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، تكون نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعلى محافظات الصعيد، يبقى الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة أيضا للرمال والأتربة على بعض مناطق شمال وجنوب غرب الصعيد.



