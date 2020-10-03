AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ناجى شهود: إحنا ماضيين على وصل أمانة ومش هنفرط فى مصر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
للواء ناجى شهود،
للواء ناجى شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا
هاجر إبراهيم
وجه اللواء ناجى شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، رسالة إلى شهداء مصر، قائلا: " يا شهداء مصر.. نحن أقسمنا بعزة جلال الله ألا  نفرط في نقطة دم واحدة قدمتوها بهذا البلد".

وأضاف "شهود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن كل إنسان ترك والديه وإخوته وزوجته وابنائه وذهب فداءا لمصر، سيتم تكملة الطريق بعده والقصاص له من الخونة والمجرمين.

وتابع: "نحن ماضيين على وصل أمانة.. ومش هنفرط فى مصر"، لافتا إلى أن جيل أكتوبر هو شعب مصر برجالة ونسائه، وشبابه وشيوخه.
وشهدت جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، أمس، احتفالات بذكرى نصر أكتوبر،كما احتفل المواطنون أمس أمام النصب التذكارية بمدينة نصر بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وعمت أجواء الاحتفالات ميادين المحافظات المختلفة اليوم الجمعة، في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الدولة والرئيس في حربهم على الدعوات التخريبية التى تنادى بها قوى الظلام على مدار الأيام الماضية، التى لا تهدف إلا لهدم الدولة المصرية فى المقام الأول وإخضاعها تحت سيطرتهم، إلا أن الشعب المصرى والقيادة السياسية رفضوا ذلك بشتى الصور.

واكتظت ميادين المحافظات في الوجه البحرى والقناة وشمال وجنوب سيناء وصعيد مصر، بأبناء مصر خلال احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الأسود، والتأكيد على أنه لا مكان لمتأمر على هذه الدولة أو خسيس أو جبان باع أرضها مقابل حفنة من الدولارات.
Advertisements

موضوعات متعلقة

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

بعد احتفال المصريين بنصر أكتوبر| فرج عامر: مشهد عظيم يدعم السيسي في مسيرة التنمية

بهتافات بنحبك يا سيسي.. الأقصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

آلاف السكندريين يشاركون في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم| فيديو

بنحبك يا سيسي وتحيا مصر.. الشراقوة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

النويشى عن احتفالات الشعب بنصر أكتوبر: أحبطت مخطط الجماعة الإرهابية

ترشيحاتنا

بغريزة الأمومة.. أم تقاتل رجلا حاول اغتصاب ابنتها ذات الـ 3 أشهر

أردوغان يرسل ضباط مخابرات لطرابلس.. تحركات تركية لنقل إرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان

طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى

بعد حضوره حفل زفاف أمير شاهين.. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر

ناجى شهود: إحنا ماضيين على وصل أمانة ومش هنفرط فى مصر

هيثم عرابي: تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت