ناجى شهود: إحنا ماضيين على وصل أمانة ومش هنفرط فى مصر

وجه اللواء ناجى شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، رسالة إلى شهداء مصر ، قائلا: " يا شهداء مصر.. نحن أقسمنا بعزة جلال الله ألا نفرط في نقطة دم واحدة قدمتوها بهذا البلد".





وأضاف "شهود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن كل إنسان ترك والديه وإخوته وزوجته وابنائه وذهب فداءا لمصر، سيتم تكملة الطريق بعده والقصاص له من الخونة والمجرمين.





وتابع: "نحن ماضيين على وصل أمانة.. ومش هنفرط فى مصر"، لافتا إلى أن جيل أكتوبر هو شعب مصر برجالة ونسائه، وشبابه وشيوخه.

وشهدت جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، أمس، احتفالات بذكرى نصر أكتوبر،كما احتفل المواطنون أمس أمام النصب التذكارية بمدينة نصر بذكرى العبور، وبالذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة.





وعمت أجواء الاحتفالات ميادين المحافظات المختلفة اليوم الجمعة، في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الدولة والرئيس في حربهم على الدعوات التخريبية التى تنادى بها قوى الظلام على مدار الأيام الماضية، التى لا تهدف إلا لهدم الدولة المصرية فى المقام الأول وإخضاعها تحت سيطرتهم، إلا أن الشعب المصرى والقيادة السياسية رفضوا ذلك بشتى الصور.



