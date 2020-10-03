الدستورية: عدم قبول دعاوى منازعات تنفيذ تعويضات الإصلاح الزراعي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى بعدم قبول دعاوى وزارة المالية الخاصة بمنازعات تنفيذ تعويضات الإصلاح الزراعى.





وأقامت وزير المالية عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى.





وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6 يونيو 1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".



