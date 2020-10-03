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حوادث

الدستورية: عدم قبول دعاوى منازعات تنفيذ تعويضات الإصلاح الزراعي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:04 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
كتب محمد زهير:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى بعدم قبول دعاوى وزارة المالية الخاصة بمنازعات تنفيذ تعويضات الإصلاح الزراعى.

وأقامت وزير المالية عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى.

وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6 يونيو 1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، إنها أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التى تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، وهما النصان المقضى بعدم دستوريتهما فى الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها، وبالتالى فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعاوى المشار إليها.
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