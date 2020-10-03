AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التأديبية: مجازاة رئيس حى سابق فى دار السلام تقاضى رشوة.. وإحالة باحث قانونى للمعاش

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:43 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ع.أ رئيس حي دار السلام سابقًا بغرامة تعادل ١٠ أمثال الأجر الوظيفي ، وأحالت و.إ باحث قانوني بحي دار السلام سابقًا وحاليًا بالمقطم للمعاش ، في اتهامهما بتقاضي مبلغ ١٠ آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء اجراءات ترخيص . 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول طلب وتقاضي مبلغ ١٠ آلاف جنيه علي سبيل الرشوة عام ٢٠١٥ من مفوض إحدي الشركات مقابل إنهاء اجراءات ترخيص محطة تقوية شبكات التليفون المحمول بكورنيش النيل ، وتوسط للمحال الثاني في قبول مبلغ الرشوة لتقديمه لرئيس الحي لإنهاء الترخيص .

واعترف المحال الثانى بارتكاب الواقعة وأن رئيس الحي طلب مبلغ ٢٠ آلف جنيه ، وتوسط لتخفيضه لمبلغ ١٠ الاف وقَبِل ذلك .

وذكرت المحكمة ، أنها أطمأنت ووقر في عقيدتها صحة ما نُسب للطاعنين ، من خلال تحقيقات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة ، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، الذي قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية الواقعة بين المحالين ، والذي أكدها عضو الرقابة الإدارية من تحرياته بعد استصدار أذن نيابة عامة بتسجيل المكالمات والأحاديث واللقاءات اثناء الاتفاق علي الرشوة .

وشهد عضو الرقابة الإدارية ، أن المفوض أبلغ عن واقعة طلب الرشوة وطُلب منه مجاراة المحالين وتسجيل اللقاءات من خلال تزويده بالأجهزة اللازمة وتم ضبط الواقعة أثناء تسلم المبالغ المالي . 

وأكدت المحكمة دناءة ومسلك المتهمين لاستغلالهما للمتعاملين مع جهة عملهما لطلب رشوة ، ومن ثم فإن المحكمة لا تتردد في إنزال أقصي عقوبة غرامة علي المتهم الأول بحسبانه محال للمعاش ، واجتثاث الثانى من وظيفته جزًاء وفاقًا علي الجريمة الشنعاء ، وردعًا لغيرهما ممن تسول اهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم التى تمس الكرامة وتفقد ثقة الناس في شاغليها .

Advertisements

ترشيحاتنا

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

حفيدة الفنان عبد المنعم إبراهيم تقلد ضحكته على الهواء.. شاهد

محسن صالح يكشف مفاجأة بشأن تدريب موسمياني لـ الأهلي

إنفوجراف.. الداخلية تعلن عن جهود قطاعاتها الأمنية خلال شهر

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

AdvertisementS

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

يستغل زوجته وسيدات أخريات.. حبس شبكة لممارسة الدعارة بمصر القديمة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول عربيا والثالث عالميا في الغوص.. البطل العماني عمر الغيلاني يروي لـ صدى البلد سر اختياره شرم الشيخ قبلة للتدريب ..صور

بعجلات منحرفة.. شاهد أغرب سيارة يابانية على الإطلاق والسبب في تصنيعها

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا