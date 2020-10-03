AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:16 م
التهاب الامعاء
التهاب الامعاء
نهى هجرس
مرض التهاب الأمعاء هو مصطلح شامل يستخدم لوصف حالتين، التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، الذي يسبب التهابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي، ويؤثر التهاب القولون التقرحي فقط على الأمعاء الغليظة ويمكن أن يؤثر مرض كرون على أي جزء من الجهاز الهضمي .

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج لمرض التهاب الأمعاء:

علاج مرض التهاب الأمعاء 

الأدوية
غالبًا ما تكون الأدوية المضادة للالتهابات هي الخيار الأول لعلاج مرض التهاب الأمعاء ، مما يساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، ويتم إعطاء الأدوية المثبطة للمناعة لتقليل الالتهاب، وهو يعمل عن طريق منع جهاز المناعة من مهاجمة الخلايا في الجهاز الهضمي، ويتم إعطاء المضادات الحيوية أيضًا لعلاج مرض التهاب الأمعاء، كما إنها تعمل عن طريق قتل البكتيريا التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض التهاب الأمعاء، الأدوية والمكملات الأخرى التي تستخدم لعلاج مرض التهاب الأمعاء هي: الأدوية المضادة للإسهال أدوية تسكين الآلام مكملات الحديد مكملات الكالسيوم وفيتامين د .


حمية 
قد يوصي طبيبك باتباع نظام غذائي خاص للمساعدة في علاج مرض التهاب الأمعاء، سيتم إعطاء المغذيات من خلال أنبوب تغذية أو سيتم حقنها في الوريد، سيوفر لك هذا الدعم الغذائي ويسمح لأمعائك بالراحة. 

جراحة 
إذا لم تتمكن الأدوية والنظام الغذائي من تقليل أعراض مرض التهاب الأمعاء ، فقد يوصي طبيبك بإجراء جراحة، يمكن إجراء عملية جراحية لتوسيع الأمعاء الضيقة أو إزالة أي مرض، قد يحتاج الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالة الأمعاء الغليظة والمستقيم، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بداء كرون إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالة الأجزاء المصابة من الأمعاء.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإفراط في تناول المضادات الحيوية يزيد فرص الإصابة بأمراض الأمعاء

اكتشف أعراض التهاب القولون التقرحي

علاج الإسهال للرضع والأطفال والحوامل

طريقة علاج الإسهال للحامل

ترشيحاتنا

أمينة تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه.. أخيرا اتجوزت

فيضانات غير مسبوقة تضرب فرنسا وتسبب أضرارا بالغة.. شاهد

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

تفاصيل رفض الأمير كمال الدين حسين حكم مصر من أجل زوجته الفرنسية..فيديو

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور