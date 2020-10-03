3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

مرض التهاب الأمعاء هو مصطلح شامل يستخدم لوصف حالتين، التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، الذي يسبب التهابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي، ويؤثر التهاب القولون التقرحي فقط على الأمعاء الغليظة ويمكن أن يؤثر مرض كرون على أي جزء من الجهاز الهضمي .





ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج لمرض التهاب الأمعاء:





علاج مرض التهاب الأمعاء





الأدوية

غالبًا ما تكون الأدوية المضادة للالتهابات هي الخيار الأول لعلاج مرض التهاب الأمعاء ، مما يساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، ويتم إعطاء الأدوية المثبطة للمناعة لتقليل الالتهاب، وهو يعمل عن طريق منع جهاز المناعة من مهاجمة الخلايا في الجهاز الهضمي، ويتم إعطاء المضادات الحيوية أيضًا لعلاج مرض التهاب الأمعاء، كما إنها تعمل عن طريق قتل البكتيريا التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض التهاب الأمعاء، الأدوية والمكملات الأخرى التي تستخدم لعلاج مرض التهاب الأمعاء هي: الأدوية المضادة للإسهال أدوية تسكين الآلام مكملات الحديد مكملات الكالسيوم وفيتامين د .









حمية

قد يوصي طبيبك باتباع نظام غذائي خاص للمساعدة في علاج مرض التهاب الأمعاء ، سيتم إعطاء المغذيات من خلال أنبوب تغذية أو سيتم حقنها في الوريد، سيوفر لك هذا الدعم الغذائي ويسمح لأمعائك بالراحة.





جراحة