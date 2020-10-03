مصطفى مدبولي: مصر تدعم اتفاق السلام السوداني وشاركت في التأسيس له

يشار إلى أن 3 جماعات رئيسية وقعت على اتفاق مبدئي في أغسطس الماضي -فصيلين من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد- وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر في دولة جنوب السودان المجاورة.

ووافقت في الشهر الماضي جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان. ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.





وقال توت قلواك كبير وسطاء جنوب السودان قبيل حفل السبت المقرر في جوبا إن الهدف هو توقيع اتفاقيات مع كل الجماعات المسلحة.