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مصطفى مدبولي: مصر تدعم اتفاق السلام السوداني وشاركت في التأسيس له

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:48 م
لدكتور مصطفى مدبولى،
لدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
هاجر إبراهيم

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الأطراف السودانية؛ بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية فى السودان والحركات المسلحة السودانية، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاتفاق.


وأضاف "مدبولي"، أثناء مراسم احتفالية اتفاق السودان، أن الاتفاق يعد بداية عصر جديد للسودان يملؤه الأمل فى الاستقرار والرخاء، موضحا أن مصر تقدر الجهود الجادة والحميدة التى قامت بها السودان منذ اتفاق منبر جوبا التفاوضي والذى يتوج اليوم بتوقيع اتفاق السلام النهائي.


وقال إن مصر دعمت هذا الاتفاق، بل أعدت وشاركت فى التأسيس له بدعوة الأشقاء فى الحركات المسلحة السودانية لتأكيد النية لتحقيق السلام.


يشار إلى أن 3 جماعات رئيسية وقعت على اتفاق مبدئي في أغسطس الماضي -فصيلين من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد- وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر في دولة جنوب السودان المجاورة.
 
ووافقت في الشهر الماضي جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان. ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.

وقال توت قلواك كبير وسطاء جنوب السودان قبيل حفل السبت المقرر في جوبا إن الهدف هو توقيع اتفاقيات مع كل الجماعات المسلحة.

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