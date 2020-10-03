مصطفى مدبولي: مصر تدعم اتفاق السلام السوداني وشاركت في التأسيس له

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الأطراف السودانية؛ بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية فى السودان والحركات المسلحة السودانية، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاتفاق.
وأضاف "مدبولي"، أثناء مراسم
احتفالية اتفاق السودان، أن الاتفاق يعد بداية عصر جديد للسودان يملؤه الأمل
فى الاستقرار والرخاء، موضحا أن مصر تقدر الجهود الجادة والحميدة التى قامت بها
السودان منذ اتفاق منبر جوبا التفاوضي والذى يتوج اليوم بتوقيع اتفاق السلام
النهائي.
وقال إن مصر دعمت هذا الاتفاق، بل أعدت وشاركت فى التأسيس له بدعوة الأشقاء فى الحركات المسلحة السودانية لتأكيد النية لتحقيق السلام.