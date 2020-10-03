لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس..مهند عماد : اختياري لمناقشة التنمر كان بمشاركة مع زملائي

قال مهند عماد ، سفير الطفولة،إن فكرة تدريس مادة "القيم واحترام الآخر" ، لم تكن فكرته هو وحده ، ولكن كانت بالمشاركة مع زملائه ، الذين كانوا يعانون من انتقاد الآخرين الذين يتنمرون على ذوي الإعاقة .





وأَضاف مهند عماد ، خلال لقائه ببرنامج إنبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الفكرة نتاج المشاركة الجماعية ، وتم الاتفاق أن يكون محور الحفلة عن التنمر ، موضحا أن الاتفاق أنه سيمثل زملاءه.





وأشار "عماد "، إلى أنه كان يشعر بالرهبة الشديدة خلال حديثه للرئيس السيسي ، ولكنه استطاع السيطرة عليها لأخر وقت .



