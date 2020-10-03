AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس..مهند عماد : اختياري لمناقشة التنمر كان بمشاركة مع زملائي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:28 م
مهند عماد
مهند عماد
نورهان رأفت
قال مهند عماد ، سفير الطفولة،إن فكرة تدريس مادة "القيم واحترام  الآخر" ، لم تكن فكرته هو وحده ، ولكن كانت بالمشاركة مع زملائه ، الذين كانوا يعانون من انتقاد الآخرين الذين يتنمرون على ذوي الإعاقة .

وأَضاف مهند عماد ، خلال لقائه ببرنامج إنبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الفكرة نتاج المشاركة الجماعية ، وتم الاتفاق أن يكون محور الحفلة عن التنمر ، موضحا أن الاتفاق أنه سيمثل زملاءه.

وأشار "عماد "، إلى أنه كان يشعر بالرهبة الشديدة خلال حديثه للرئيس السيسي ، ولكنه استطاع السيطرة عليها لأخر وقت . 

وقال الطالب مهند عماد، تعقيبا على استجابة الرئيس السيسي له، بتدريس مادة القيم واحترام الأخر في المدارس، إن إحساسه جميل لا يوصف، و في غاية السعادة، ولم يتوقع سرعة الرد والتنفيذ.

وأضاف الطالب مهند عماد أنه لم يتوقع أن يتم تطبيق اقتراحه في نفس العام ، مشيرا إلى أن الأسباب وراء طلبه هي شكاوى زملائه بسبب التنمر ، فلاحظ ضرورة إثراء الوعي لدى الطلاب باحترام الآخرين .

Advertisements

موضوعات متعلقة

مهند عماد: لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس لـ اقتراحي .. شاهد

فرحت جدا.. رد فعل الطفل مهند على قرار الرئيس السيسي بتدريس مادة القيم واحترام الآخر

طرت من الفرحة.. الطالب مهند عماد يعقب على تنفيذ الرئيس لقرار تدريس مادة القيم

وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب

شاهد.. رسالة كتبها وزير التعليم لصاحب مقترح تدريس مادة احترام الآخر

الطالب مهند يشكر رئيس الجمهورية على تدريس مادة احترام الآخر .. ويكشف سر اهتمامه بها

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة بالمكياج في ليلة الزفاف أو في أي يوم آخر؟

شاهد.. أصغر وريث للعرش البريطاني يتحدث لأول مرة

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

دولة عربية تعاني صعوبة الأوضاع في مستشفياتها بسبب كورونا

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟