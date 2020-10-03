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رياضة

21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:48 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
حسام الحارتي
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا" الاحد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري .

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كل من: عماد السيد و عمرو خليل و فى حراسه المرمى أسامة العزب و محمود شعبان و إسلام جمال و عمر الميدانى و سيد سالم و صبرى رحيل و فى خط الظهرأحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و هشام محمد و محمد حجى و كريم الديب و أحمد راشد و رزاق سيسيه و أيمن غباشى و عبد الغنى محمد و مروان عطية فى خط الوسط ،خالد قمر و يوسف حسن و عادل نيمار فى خط الهجوم.

ويغيب عن قائمة الاتحاد كل من :" محمد الصباحي ومحمود الزنفلي وأحمد رفعت ومحمد أنور ومحمود رزق ومروان النجار وأنيس سالتو".



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