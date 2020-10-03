21 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

السيد و عمرو خليل و فى حراسه المرمى أسامة العزب و محمود شعبان و إسلام جمال و عمر الميدانى و سيد سالم و صبرى رحيل و فى خط الظهرأحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و هشام محمد و محمد حجى و كريم الديب و أحمد راشد و رزاق سيسيه و أيمن غباشى و عبد الغنى محمد و مروان عطية فى خط الوسط ،خالد قمر و يوسف حسن و عادل نيمار فى خط الهجوم.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كل من: عماد