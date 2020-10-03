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رياضة

فيروس كورونا يضرب يوفنتوس الإيطالي.. والفريق يدخل الحجر الصحي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:05 م
يوفنتوس
يوفنتوس
إسماعيل محمود
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن دخول فريق كرة القدم بالكامل في العزل الطبي الوقائي، بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في الفريق.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا جاء فيه:" أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به ، أثبتت إصابة اثنين من أعضاء الفريق بفيروس Covid 19."

وأضاف:" هؤلاء ليسا لاعبين ولا أعضاء في الجهاز الفني أو الطبي ، ومع ذلك ، وفقًا للوائح والبروتوكول ، الفريق  بأكمله ، اعتبارًا من هذه اللحظة ، دخل في عزل صحي وقائي. سيسمح هذا الإجراء لجميع الأعضاء الذين تم اختبارهم سلبيًا بإجراء تدريب منتظم وأنشطة مطابقة ، ولكن لن يُسمح لهم بالاتصال خارج المجموعة..والنادي على اتصال دائم مع الجهات الصحية المختصة."

وبشكل كبير سيتم تأجيل مباراة الفريق المرتقبة أمام نابولي غدًا الأحد في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي، بعد اكتشاف حالتي إصابة في فريق السيدة العجوز.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن الموسم الماضي عن إصابة لاعبيه باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانيلي روجاني بفيروس كورونا المستجد.
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