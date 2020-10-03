قلة النوم أحد أسباب الإصابة بالسرطان..خبيرة توضح الاخطار..شاهد

قالت سحر لاشين، استشاري الطب التكاملي، والأمراض الباطنية بالولايات المتحدة، إن الوضع في أمريكا أصبح أكثر توترا بعد إصابة الرئيس ترامب بـ فيروس كورونا، متابعة: حاليا معظم الأطباء يتعاملون مع المرضي من خلال الاتصال والفيديو كونفرانس، كما أن معظم الأماكن ال7عامة لم تفتح أبوابها بعد للجمهور.
وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك تعليمات متواجدة في كل مكان تشير عدم السماح بالدخول لأي مواطن دون ارتداء الكمامة، معقبة: نتيجة للتوتر تحدث اضطرابات في النوم والتي يكون لها أكثر من تأثير سلبي على صحة الإنسان.
وأكملت: الجسم يقوم بعملية تنظيف للعقل و والجسد خلال فترة النوم، يقوم بالتخلص من كل التوتر والسموم التي تعرض لها طوال اليوم عن طريق النوم، ولهذا يجب على الفرد الحصول على قسط كافي من النوم، من أجل تقوية مناعته ضد كل الفيروسات والسموم.
وأضافت الجسم يحصل على التغذية الخاصة به خلال فترة النوم، كما أن الجسم بيقوم بإفراز بعد الهرمونات والعناصر اثناء النوم تساعد على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.
وأوضحت أن الأرق له اكثر من سبب : أولهم اختلاف مواعيد النوم وعدم وضع ميعاد محدد للنوم، بالإضافة إلى التعرض إلى شاشات الموبايل أو التلفزيون وما لهم من تأثير على المخ وعدم قابليته للنوم.
وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك تعليمات متواجدة في كل مكان تشير عدم السماح بالدخول لأي مواطن دون ارتداء الكمامة، معقبة: نتيجة للتوتر تحدث اضطرابات في النوم والتي يكون لها أكثر من تأثير سلبي على صحة الإنسان.
وأكملت: الجسم يقوم بعملية تنظيف للعقل و والجسد خلال فترة النوم، يقوم بالتخلص من كل التوتر والسموم التي تعرض لها طوال اليوم عن طريق النوم، ولهذا يجب على الفرد الحصول على قسط كافي من النوم، من أجل تقوية مناعته ضد كل الفيروسات والسموم.
وأضافت الجسم يحصل على التغذية الخاصة به خلال فترة النوم، كما أن الجسم بيقوم بإفراز بعد الهرمونات والعناصر اثناء النوم تساعد على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.
وأوضحت أن الأرق له اكثر من سبب : أولهم اختلاف مواعيد النوم وعدم وضع ميعاد محدد للنوم، بالإضافة إلى التعرض إلى شاشات الموبايل أو التلفزيون وما لهم من تأثير على المخ وعدم قابليته للنوم.