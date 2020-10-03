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وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات ضخمة.. والقطار الكهربائي جاهز للعمل كليًا في أكتوبر 2021

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:00 م
وزير النقل يتابع
وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات ضخمة في مجال الجر الكهربائي
حمادة خطاب
كامل الوزير:

النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للقطار الكهربائى وصلت 55 %

إنشاء محطة تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا 

إجمالي أطوال  مشروعي المونوريل 96 كم بإجمالي تكلفة 3 مليارات يورو


تفقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور  المركزية التبادلية الكبيرة حيث اطمأن الوزير في بداية الجولة على تقديم كافة التسهيلات والخدمات لركاب  المترو  خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وعلى توافر كافة خدمات الاشتراكات.


ثم اطلع الوزير على معدلات تنفيذ محطة سكة حديد السويس،مشيرا إلى أن  هذا الخط سيتم مستقبلا ازدواجه وتحويله من العمل بالديزل إلى العمل بالكهرباء  .

كما أكد وزير النقل على أهمية هذه المحطة التبادلية التي  ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.

بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير إلى متابعة معدلات تنفيذ كل  محطات و جسر مشروع القطار الكهربائي حيث تفقد كباري المستقبل 1و2 و محطات المستقبل  والشروق ونفق الشروق  وورشة القطار الكهربائي ببدر وباقي المحطات وصولا  محطتي العاصمة الإدارية ١و٢ كما اطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 55 %، حين كان معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى  54% من النسبة المستهدفة،  وتم الانتهاء من ما يقرب 45% من أعمال الكبارى بالمشروع و 77% من أعمال الأنفاق، و30 % من أعمال جسور السكة وحوالى 55% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.


ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع  للانتهاء من كافة الأعمال المدنية بنهاية ديسمبر 2020 والاعمال الكهروميكانيكية بنهاية يوليو 2021    لبدء تجارب التشغيل في أغسطس 2021 ليتم تشغيله بشكل كامل في بداية  اكتوبر2021  ، وان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة .

 كما وجه الوزير قيادات هيئة الأنفاق بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة  بإمتداد القطار الكهربائى جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل عدد (3) محطات وشمالًا إلى محطة العاشر2 بطول حوالى 5.3 كم ليشمل عدد (1) محطة ليصل إجمالي طول الخط إلى 90كم بإجمالي 16 محطة وإجمالي تكلفة 2.5 مليار دولار .

ثم تفقد وزير النقل أولى محطات  القطار الكهربائي  السريع  العلمين /العين السخنة وهي محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT والذي يبلغ طوله 438كم وعدد محطاته 9 محطات وإجمالي تكلفته التقديرية 8.5 مليار يورو 

بعدها   تفقد وزير النقل مسار مشروع تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية بدءا من محطة العاصمة الإدارية 2 مرورا بمحور محمد بن زايد و90 الجنوبي ثم محور المشير ثم الحي السابع وصولا إلى محطة الاستاد بيوسف عباس والذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات (بومبارديه – أوراسكوم –المقاولون العرب ) بطول 54 كم تقريبًا  والذي تبلغ محطاته 23محطة  حيث تم نهو 80% من أعمال تصميمات المشروع  و90% من أعمال التربة وجاري تنفيذ أعمال الخوازيق والهيكل الخرساني ومن المقرر بدء توريد الوحدات المتحركة اعتبارا من يوليو 2021 كما يتم تنفيد مونوريل السادس من  أكتوبر بطول 42كم والذي تبلغ محطاته 11محطة   ليصل إجمالي أطوال  مشروعي المونوريل الى96كم بإجمالي تكلفة 3 مليارات يورو.
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