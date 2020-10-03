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تعليم

جامعة طنطا تفوز بمشروع "إيراسموس" بتمويل أوروبى لخدمة التنمية الشاملة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:32 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
احمد علي
أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن فوز الجامعة بمشروع "إيراسموس" Erasmus+ أحد المشروعات التنافسية الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي التي تخدم قضايا التنمية الشاملة، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك خلال الفترة من (2020 - 2023) بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من الجانب المصري، وجامعة الكيمياء والتكنولوجيا بالتشيك من الجانب الأوروبي. 
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وقال القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إنه تم توقيع عقود المشروع اليوم بمقر إدارة جامعة طنطا بحضور الدكتور محمد محمد عياد، الأستاذ بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور وائل عبد القادر عامر، الأستاذ المساعد بكلية العلوم ومنسق المشروع في جامعة طنطا، والدكتور صالح شلبي منسق مشروعات "إيراسموس" في جامعة طنطا.

وأضاف أن المشروع يسمح بتبادل الزيارات والتدريب لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا  بكليات العلوم والصيدلة والهندسة والزراعة بجامعة طنطا في مجالات الكيمياء والبيئة والهندسة الكيميائية بين جامعة طنطا والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبين جامعة الكيمياء والتكنولوجيا بالتشيك.

وأشار د.عتمان إلى أن هناك مشروعاً قائماً حالياً في مجال الكيمياء ومعالجة المياه بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكلية العلوم جامعة طنطا وبين الأكاديمية التشيكية للعلوم والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية التشيكية للعلوم.

وأوضح نائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعى مبارك والدكتور كمال عكاشة حرص قطاعى الطلاب والدراسات العليا بالجامعة على تعزيز أواصر التعاون الدولي وبحث تبادل الخبرات على مستوى التبادل الطلابي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين للسفر إلى أوروبا، وبما يضمن لجامعة طنطا التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية.
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