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مدير آثار سقارة يستعرض تفاصيل الاكتشاف الأثري الكبير بالمنطقة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة، تفاصيل الإكتشاف الأثري الكبير بمنطقة سقارة.

وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع  عبر قناة "صدى البلد"،:" نعمل منذ عامين في موقع الإكتشافات الأثرية الجديدة ووجدنا آبار محفورة على أعماق 11 مترا، فضلا عن مجموعة من المقابر والحيوانات المقدسة".

وتابع:" أكتشفنا 59 تابوتا ومازال العمل جاري بالإضافة إلى أنواع مختلفة من التوابيت".

ونوه إلى أن منطقة سقارة تضم كثير من الجبانات ومازال بها المزيد من الآثار غير المكتشفة.

ووسط تغطية إعلامية موسعة بمنطقة جبانة سقارة الأثرية بحضور مايقرب من 60 سفيرا أجنبيا وعربيا وإفريقيا فى القاهرة وعائلاتهم، وعدد من وكالات الانباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والاجنبية، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن كشف آثري جديد بمنطقة آثار سقارة، قامت به البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وكشفت البعثة عن ثلاثة آبار للدفن علي أعماق مختلفة تتراوح ما بين ١٠ و ١٢ مترا بداخلها 59 تابوتا خشبيا ملونا مغلقا مرصوصة بعضها فوق البعض. 

وخلال كلمته، أشار الدكتور العناني إلى أن هذا اليوم يعتبر حدثا هاما حيث أنه يبرز أن تفرد مصر فى تنوعها الذي لا تمتلكه كثير من دول العالم، لافتا إلي مشاركة ما يقرب من ٦٠ سفيرا وأسرهم من ٤٣ دولة صديقة لمصر اليوم فى الإعلان عن هذا الكشف الأثري وهو ما يعكس دعمهم الكامل للسياحة والآثار المصرية.

وتحدث الوزير عن الزيارة التى تم تنظيمها لما يقرب من ٣٠ سفيرا من سفراء الدول المختلفة فى مصر إلى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى والتي استمتعوا خلالها بأنشطة متنوعة ما بين السفاري والغوص والسنوركلينج، بالإضافة إلى زيارة محمية رأس محمد ومتحف شرم الشيخ.

كما أشار إلى وجود اليوم حوالي أكثر من ٢٠٠ من ممثلي مختلف وسائل الإعلام العالمية والمحلية، مقدما لهم الشكر على مشاركتهم فى الحضور اليوم لنقل هذا الحدث الضخم للعالم وتسليط الضوء عالميا على الحضارة المصرية العريقة.

وعن تفاصيل الكشف الأثري اليوم، أوضح الوزير أنه فى البداية تم الكشف عن ٣ آبار بها ١٣ تابوتا، ثم تم الكشف عن ١٤ تابوتا اخرى بها، ليصل إجمالي عدد التوابيت المكتشفة حتى اليوم ٥٩ تابوتا، لافتا إلى أن الكشف لم ينته بعد؛ فقد وجدنا طبقات من التوابيت والتى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
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