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محافظات

محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لمواجهة السيول

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:38 م
صدى البلد
ايمن محمد
ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت، إجتماعًا شاملًا بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ لمجالس المدن ومديريات الخدمات، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، وجميع رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر للواء نادر عشماوي السكرتير العام السابق لجهوده الملموسة والملحوظة بديوان عام المحافظة، والذي بلغ سن المعاش القانونية.

تابع المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجارية بجميع المدن، وموقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 ووجه المحافظ بسرعة التعاقد لجميع مشروعات الخطة.

 وشدد  المحافظ علي ضرورة  استعدادات المدن لمجابهة اخطارالسيول وخاصة موقف تطهير مخرات السيول، واجراءات الاستعداد للزفاف الجماعي لعدد 25 عريس وعروسة من ابناء المحافظة اواخر الشهر الجاري، في اطار الاحتفالات بالذكري الـ47 لنصر اكتوبر المجيد.

 وناقش  فودة   خلال الاجتماع استعدادات المحافظة للمشاركة في معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 10 الي 15 اكتوبر الجاري.
 اقرا ايضا : 
محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لمواجهة السيول
محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لمواجهة السيول
محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لمواجهة السيول
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