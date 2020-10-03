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فن

ألف مبروك للعروسين.. ساندي علي تهنئ أمير شاهين بزفافه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:14 م
حفل زفاف امير شاهين
حفل زفاف امير شاهين
محمد بدران
نشرت الفنانة ساندي علي صورًا لها من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ساندي خلال الصور، بإطلالة أنيقة، بصحبة أحمد رزق ونجلاء بدر، وتامر حسني وريم البارودي وسارة الطباخ وعلقت "ألف مبروك للعروسين".

وحرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ومن ضمن الحضور النجم محمد منير، الهضبة عمرو دياب، سمير صبري، يسرا، هاني شاكر، ليلى علوي، ماجد المصري وزوجته، هالة صدقي، منة شلبي، دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، داليا البحيري وزوجها، صابرين، بوسي شلبي، سمير صبري، محمد الشرنوبي وزوجته، نسرين أمين، نجلاء بدر.

وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

يشار الي أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.

يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم هم: "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".

وشاركت ساندي علي، في مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".

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