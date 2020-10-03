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ديني

هل يقع الطلاق أثناء الحمل .. عباس شومان يجيب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:22 م
د. عباس شومان
د. عباس شومان
عبد الرحمن محمد
كشفت أسئلة كثير من المترددين على لجنة الفتوى عن خطأ فادح يقع فيه بعض الناس ،حيث يظنون أن طلاق الحامل لايقع ؟

 أجاب الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر السابق واحد علماء الازهر الشريف قائلا: " لاعلاقة بين الطلاق والحمل ،والحامل يقع عليها الطلاق كغيرها، بدليل أن الحامل لها عدة خاصة تختلف عن غيرها من النساء،فعدتها تنتهي بوضح الحمل وهو صريح في قوله -تعالى-( ...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ).

وتساءل شومان في بيان له عبر صفحته الرسمية ، كيف مع هذا النص الصريح يجهل مسلم بحكم طلاق الحامل؟! ، ثم من قال إن الطلاق لعبة يلعب بها الأزواج فيتلفظون به طالما أنه لايقع؟، فليتق الله الأزواج ولايهدمون زوجيتهم بانفلات ألسنتهم وجهلهم بأحكام شرعهم ،فلاعذر لجاهل في دار الإسلام.
 
وتابع: الطلاق شرع مع الكراهة لحل مشكلة تعذر استمرار الزوجية، وليس للعب ولا لتهديد الزوجات، ومن يطلق فطلاقه واقع متى كان بلفظه الصريح ولو كان لايقصد طلاقا،وليتحمل مسؤولية استهتاره .
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