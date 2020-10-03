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أخبار العالم

318 مرشحاً بينهم ترامب.. من يحصل على جائزة نوبل للسلام؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:10 م
318 مرشحا لجائزة
318 مرشحا لجائزة نوبل للسلام.. من الأوفر حظا؟
قسم الخارجي
بعد عام هيمن عليه الصراع والانقسام فضلا عن أزمة وباء كورونا "كوفيد-19" وتداعياتها، سيكون منح جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لحظة نادرة بمثابة بصيص أمل للعالم.

من المقرر أن يتم الإعلان يوم الجمعة عن الفائز بجائزة نوبل للسلام، إلا أن أسماء المرشحين النهائيين تخضع كالعادة لرقابة صارمة من قبل اللجنة النرويجية، وسط وجود 318 مرشحا للجائزة بينهم 211 فردا و107 منظمات.

بدوره يقول دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لشبكة "سي ان ان" الأمريكية إنه أقل ثقة حول من سيفوز هذا العام أكثر مما كان عليه منذ فترة طويلة.

وفي هذا السياق، يعتقد الخبراء أن ترشيح نوبل للسلام هذه المرة سيكون أكثر وعياً من أي وقت مضى بأهمية الجائزة هذا العام.

وأضاف سميث "أعتقد أنهم في كثير من الأحيان يرسلون رسالة من خلال الجائزة.. عليهم أن يعطوا رسالة أمل وإيمان بأن الأمور قد تتحسن".

وبحسب التقارير، تتصدر منظمة الصحة العالمية قوائم الترشيح للجائزة، نظرا لتعاملها على مدار 10 أشهر مع جائحة كورونا، كما تم الزج بحركة "بلاك لايف ماتر" المدافعة عن حقوق السود بسبب مكافحتهم العنصرية الممنهجة من قبل الأنظمة ووحشية الشرطة.

وتقول الشبكة الأمريكية إن اختيار أي من الاثنين سيتم تفسيره على أنه خيار سياسي غير عادي، خاصة للصحة العالمية التي تعرضت لانتقادات جمة بسبب تعاملها مع كورونا، موضحة أن خبراء نوبل يعتقدون أنه من غير المرجح أن يحصل أي منهما على الجائزة.

من جانبه يقول هنريك اوردال مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو إنه يشك في حصول المنظمة الصحية على الجائزة نظرا للانتقادات التي تلقتها، على الرغم من أنها مبالغ فيها.

وأضافت "سي ان ان" في تقريرها، أنه غالبا ما تنظر لجنة نوبل إلى أبعد من المرشحين الأكثر وضوحا في الأخبار ووسائل الإعلام، حيث تختار بدلا من ذلك تسليط الضوء على أشخاص أو منظمات امتد عملها لسنوات عدة وربما لم يسلط عليهم الضوء عالميا.

وتقوم مؤسسة اوردال بنشر قوائمها للمرشحين المحتملين، ورغم صعوبة التوقعات، أثبتت تلك الأسماء صحتها على مدار العامين الماضيين.

وتوقع مدير معهد أوسلو أن يتم التركيز هذا العام على منح الجائزة للمناضلين من أجل حرية الصحافة، مشيرا إلى المتاعب التي واجهها الصحفيين للحصول على معلومات دقيقة عن النزاعات وغيرها من القضايا حول العالم.

وأشار أوردال إلى احتمال قوي بمنح الجائزة لمنظمة مثل لجنة حماية الصحفيين، أو مراسلون بلا حدود، قائلا إنه لمكن لصحفي واحد أيضا الفوز بنوبل للسلام.

في سياق آخر، يعتقد الخبراء أن لثورة الشعبية في السودان والتي أطاحت بنظام عمر البشير يمكن أن يكون لها نصيبا في هذه الجائزة، ويشير أوردال إلى احتمال حصول قوى الحرية والتغيير أو الناشط الشاب علاء صلاح على الفرصة.

وكشف أوردل عن أن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تم تسميمه في أغسطس الماضي، من بين المرشحين لجائزة نوبل، موضحا أنه كان على القائمة حتى قبل تسميمه بسبب التحديات التي يواجهها المعارضون في موسكو.

في المقابل، يعتقد مدير معهد أبحاث ستوكهولم أنه يمكن اختيار منظمة عالمية للجائزة هذا العام، وهو خيار من شأنه أن يدعم الدور الذي تلعبه تلك المجموعات في الحفاظ على السلم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قد تكون هي الأوفر حظا في عامها الخامس والسبعين.

أما جريتا ثونبيرح الناشطة المناخية التي كانت منافسة قوية على الجائزة للعام الماضي، يبدو أن حظوظها أقل هذا العام، وتقول "سي ان ان" إن تكريم ناشط من أجل المناخ هذا العام يرتبط بكيفية تعريف اللجنة بالضبط لمصطلح "السلام".

فيما استبعد الخبراء أن تحصل ثونبيرج على الجائزة، وقال أوردال إنه سيكون متفاجئا لو حدث ذلك الأمر.

وبالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعالج حاليا من فيروس كورونا، يرى الخبراء أن التقارير المتعلقة بترشيحه للجائزة أسيء فهمها على نطاق واسع.

ويوضح أوردال أن هناك فرقا بين ترشيحه للجائزة, وكونه مرشحا جديرا للحصول عليها، مضيفا أنه ليس مرشحا على الإطلاق لنيل نوبل للسلام.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى دعما لترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام عقب دوره في رعاية اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.
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